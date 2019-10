NetApp introduceert nieuwe serie flash arrays

NetApp heeft een serie nieuwe flash arrays geïntroduceerd in verschillende productlijnen. Zo krijgt de StorageGrid-familie een nieuwe toevoeging en wordt ook de Ontap-familie uitgebreid.

In de StorageGrid-productlijn is voortaan het all-flash-systeem SGF6024 te vinden, dat 50 procent minder latency moet bieden dan het vorige model. Dit apparaat kan geconfigureerd worden met maximaal 7,6 TB aan rauwe capaciteit per chassis, schrijft Silicon Angle.

A400 flash array

Ook nieuw is de A400 flash array, die in de Ontap-familie terecht komt. De Ontap-familie bestaat uit apparaten die aangestuurd worden door het besturingssysteem Ontap van NetApp.

Het nieuwste apparaat in deze reeks krijgt een optie genaamd ‘secure data acceleration’. Daarmee worden een aantal taken uit de hoofdprocessor gehaald, waardoor het apparaat hogere prestaties kan leveren. Daarnaast is het mogelijk om SAN-deployments te moderniseren met extreem lage latency en end-to-end NVMe, aldus het bedrijf in een blogbericht.

Met NVMe/FC wordt het bovendien mogelijk om de prestaties, schaal en operationele efficiëntie te behalen die nodig is voor onder meer kunstmatige intelligentie (AI) workloads, real-time analytics en MongoDB. De A400 komt tot slot met maximaal 7,3 petabytes aan rauwe opslagruimte.

ALL SAN

De A400 wordt aangevuld met AFF ALL SAN, dat volgens NetApp zelf geoptimaliseerd is voor mission-critical applicaties die op databases als Oracle en SQL draaien.

ALL SAN is een productserie met aangepaste versies van bestaande flash arrays, maar dan verbeterd met een active-active controller-architectuur. Dankzij die architectuur kunnen de apparaten gemakkelijker terugkomen van hardwareproblemen.

ALL SAN komt met de databeheersmogelijkheden van Ontap. Ook heeft het de instant failover-mogelijkheden van Ontap 9.7.

Ontap System Manager

Al die flash arrays moeten ook nog beheerd worden. Om dat te vereenvoudigen heeft NetApp de nieuwe Ontap System Manager geïntroduceerd. Dit beheerssysteem moet het gemakkelijker maken om day-zero setup in te stellen, data te beschermen en op de hoogte te blijven van prestaties.

Er is bijvoorbeeld een prestatiedashboard, waarin de prestatiedata van maximaal een jaar zichtbaar is. Ook is er een zoekmachine, een sorteerfunctie en een filtermogelijkheid om snel nuttige informatie te kunnen vinden.