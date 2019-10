NetApp komt met nieuw prijsmodel Keystone

NetApp weet dat organisaties steeds meer transformeren om de digitale ontwikkelingen bij te kunnen benen. Dat betekent ook dat hun eisen voor de IT-omgevingen snel veranderen. De nadruk komt steeds meer op ‘flexibel’ te liggen. NetApp komt die eis nu tegemoet met een nieuw prijsmodel genaamd Keystone.

Keystone is een geheel nieuw prijsmodel waarmee enterprises meer opties krijgen om de hardware en opslag-software van het bedrijf aan te schaffen. En dat is nodig, vertelt Ashish Nadkarni, vice president of IDC’s Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group.

Nu de hybride multicloud opkomt, worden omgevingen volgens hem namelijk steeds complexer. “Tegelijkertijd zijn budgetten dit jaar kleiner geworden.” Daardoor willen bedrijven niet alleen dat het organiseren en beheer van infrastructuren geoptimaliseerd en gestroomlijnd wordt, maar dat dit ook gedaan wordt voor de aankoop van IT, vertelt Nadkarni.

Flexibiliteit met Keystone

NetApp besloot daarom Keystone te maken. Keystone is een reeks oplossingen voor klanten, waarbij ze de flexibiliteit krijgen om aankopen en abonnementsbetalingsmethodes te combineren. Dat betekent dat klanten zowel via een abonnement kunnen betalen als alleen voor gebruik.

Daarmee brengt NetApp “alle innovatie die we in de publieke cloud hebben naar de datacentra van klanten, samen met de ervaring die ze krijgen van on-demand aankopen, die ze ook in de public cloud krijgen”, stelt CEO George Kurian tegenover CNBC.

De oplossingen die aangeschaft kunnen worden met Keystone, kunnen namelijk zowel gebruikt worden voor de cloud-infrastructuur, on-premise oplossingen of off-premies oplossingen. Dat betekent dat alle NetApp-diensten in iedere omgeving gedraaid kunnen worden, of dit nu op locatie, in de cloud of in een hybride oplossing is.

Meerdere beheersopties

Klanten krijgen verder de vrijheid om zelf te kiezen hoe dit alles beheerd wordt. Dat kan door NetApp gedaan worden, een partner of intern. Keystone biedt verder de optie om dynamisch te schalen.