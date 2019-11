VMware kondigt Project Maestro aan, nieuwe CSP-oplossing

Op VMworld 2019 in Barcelona gaf VMware de aanwezigen een voorproefje van Project Maestro, een telco-cloud-orchestrator gericht op communication service providers (CSP’s).

De oplossing stelt CSP’s in staat om netwerkdiensten te bouwen en te automatiseren over meer verschillende netwerkformats. Volgens VMware maakt dit een grotere interoperabiliteit mogelijk en verbetert dit de werking van de NFV- en Telco Cloud-architectuur.

Het einddoel van de nieuwe oplossing is het versnellen van de time-to-market van nieuwe diensten, terwijl de kosten voor het beheer van complexere netwerken en het verbeteren van de klantervaring worden beperkt.

Belangrijkste kenmerken van Maestro

Een verklaring die door het bedrijf wordt vrijgegeven benadrukt zeer belangrijke eigenschappen van Project Maestro, met een nadruk op betere time-to-market, multicloud-compatibiliteit, cloud-native netwerken, orchestration en interoperabiliteit.

De eigenschappen omvatten:

Een vendor-neutrale en standaardaanpak voor het ontwerpen en in gebruik nemen van VNFs/CNF’s of netwerkdiensten.

Automatiseringsmogelijkheden voor life cycle management

Realtime beslissingsmogelijkheden en holistic Telco Cloud awareness

Naadloze on-boarding en orchestration van VM’s en container-gebaseerde infrastructuur

Native integratie in VMware-cloudtechnologieën en Virtualised Infrastructure Managers (VIM’s)

Betere interoperabiliteit met een modulaire en model-driven aanpak, evenals een groeiend partnernetwerk

Shekar Ayyar, VMware executive vice president and general manager Telco and Edge Cloud zegt over de groeiende vraag naar oplossingen zoals Maestro: “door de overgang van de telco-industrie naar 5G en de edge, maken CSPs hun infrastructuur gereed om de volgende generatie apps en diensten aan zowel consumenten als ondernemingen (…) te kunnen leveren.”

Millicom en zelfcertificeringsprogramma

Naast de introductie van Project Maestro kondigde het bedrijf ook aan dat het door Millicom is geselecteerd voor de bouw van zijn telco-cloud en het nieuwe VMware VNF Self Certification programma.

Millicom is een aanbieder van kabel- en mobiele diensten in opkomende markten in Latijns-Amerika en Afrika, met ongeveer 50 miljoen klanten en een footprint van meer dan 11 miljoen huishoudens.

Het bedrijf wil haar infrastructuur moderniseren om 5G te adopteren en de ontwikkeling en introductie van nieuwe diensten te versnellen. VMware zal met Millicom samenwerken om een telco-cloud te bouwen met software-defined, geautomatiseerde, gevirtualiseerde infrastructuur die op NFV is gebouwd.