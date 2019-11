Ubiquiti UniFi Dream Machine combineert router en access point

Ubiquiti heeft een geheel nieuw product gelanceerd dat een router, switch en een access point combineert. Het gaat om de UniFi Dream Machine.

De UniFi Dream Machine spreekt door zijn veelzijdigheid verschillende markten aan. Het apparaat is bijvoorbeeld interessant voor gebruikers die een plug-and-play mesh wifi-router willen. Het apparaat heeft een geïntegreerde cloud key waarmee gebruikers het netwerk- en systeemverkeer kunnen beheren, schrijft TechCrunch.

Het apparaat komt verder met vier ethernet-poorten, naast een WAN-poort om verbinding te maken met het internet. Natuurlijk zijn er ook opties voor draadloos gebruik, waar 802.11ac Wave 2 voor ondersteunt met een 4x4MU-MIMO-antenne.

Router-functies

Het apparaat is dus niet alleen een access point, maar ook een router. Voor dat doeleinde is een geïntegreerde security gateway meegeleverd, waar gebruikers firewall-beleid in kunnen stellen. Daarmee worden typische functies van een high-end router ondersteund. Het gaat bijvoorbeeld om dienstkwaliteit, ondersteuning voor VLAN, site-to-site VPN en remote VPN.

Onder de motorkap bevindt zich een 1,7 GHz ARM Cortex-A57 processor. Het apparaat komt met 2 GB aan RAM-geheugen en 16 GB aan opslag. De UniFi Dream Machine gebruikt maximaal 26 Watt aan energie.

Alle instellingen zijn bovendien aan te passen. Dat kan via de network controller software van Ubiquiti. Het geheel wordt te koop voor 299 dollar (271 euro).

Kwartaalcijfers

Ubiquiti kwam vorige week positief in het nieuws toen het de verwachtingen van analisten wist te overtreffen met zijn kwartaalcijfers, schrijft Fool. Het bedrijf behaalde een netto-inkomen van 98,1 miljoen dollar (89 miljoen euro), een stijging van 14,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet steeg met 14,3 procent naar 323,3 miljoen dollar (292 miljoen euro). Dat is flink meer dan analisten hadden verwacht, namelijk 308 miljoen dollar.

De aandelen stegen dan ook flink op de beurs, ook dankzij de terugkoop van de eigen aandelen door het bedrijf. Het bedrijf kocht dit kwartaal alleen al ruim 3,6 miljoen aandelen terug voor een gemiddelde prijs van 114,49 dollar per stuk.