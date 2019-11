Akamai introduceert nieuwe functies voor veiligere content delivery

De content delivery-firma Akamai heeft verbeteringen aangekondigd voor het maximaliseren van de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid bij het leveren van content vanuit de cloud naar de gebruiker. Met de nieuwe functies stelt het Akamai Intelligent Edge Platform organisaties in staat om de edge, waarop ze in wezen hun diensten aanbieden, te optimaliseren en te beveiligen.

“De edge is zowel het punt waar een bedrijf en zijn klanten elkaar ontmoeten, als een plek waar waardevolle inzichten kunnen worden verkregen en wereldwijd in een razendsnel tempo kunnen worden gedeeld”, zegt Rick McConnell, President en GM, Akamai Web Division. “Terwijl ondernemingen reageren op de voortdurende uitbreiding van het mobiele gebruik en de toegenomen verwachtingen van klanten, zijn verbeteringen aan het Akamai Intelligent Edge Platform ontworpen om digitalisering te versnellen, de klantervaring te verbeteren, en tegelijkertijd veiligheid en digitaal vertrouwen te maximaliseren.”

De overstap naar de cloud creëert volgens Akamai security-, prestatie-, kwaliteits- en kostenproblemen voor organisaties. De diensten van het Akamai kunnen organisaties helpen zich te concentreren op productiviteit, winstgevendheid en hoofdactiviteiten, in plaats van hun eigen infrastructuur te hoeven bouwen en onderhouden.

Betere security met dezelfde user experience

Om het volledige rendement uit hun investeringen in de cloud te halen, moeten organisaties volgens Akamai de bedreigingen beperken die gepaard gaan met een uitgebreider aanvalsoppervlak. Akamai biedt daarom bijvoorbeeld meer inzicht in botactiviteiten, door een nieuwe bot-informatieconsole. Die verzamelt gegevens uit het hele klantenbestand van Akamai om een betere data-context te bieden. Daarnaast zijn er verbeteringen aan Enterprise Application Access (EAA) aangekondigd, die een continue verificatie van autorisaties mogelijk maken. Verder werkt Akamai de WAF-regels in Kona Site Defender voortdurend bij, om te beschermen tegen de nieuwste bedreigingen. Zo kunnen klanten direct zien welke invloed nieuwe regels hebben op hun organisatie.

Tot slot is er een aantal platformverbeteringen gericht op content piracy (piraterij) aangekondigd. Er worden onder andere forensische watermerken geïntroduceerd, die vooraf geïntegreerd worden in content. Zo wordt het makkelijker om content piracy te traceren naar de bron.