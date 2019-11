Dell biedt flexibel abonnementsmodel aan op basis van gebruik

Bedrijven krijgen de afgelopen jaren steeds vaker de optie om te betalen voor wat ze gebruiken, in plaats van een vaste prijs voor een bepaald abonnement. Dell maakt dit nu ook mogelijk met een geheel nieuw abonnementsmodel: Dell Technologies on Demand.

Dell Technologies on Demand is een op gebruik gebaseerd en as-a-Service-oplossing voor on premise-infrastructuur en -diensten, schrijft Storagereview. Net als bij abonnementen van concurrenten betalen gebruikers alleen voor wat ze gebruiken.

Drie abonnementsmodellen

Dell heeft hier drie verschillende betaalmodellen voor opgezet: Pay As You Grow, Flex On Demand en Data Center Utility. Met Pay As You Grow wordt de volledige oplossing voor de toekomstige eisen nu al geïmplementeerd en biedt Dell een betaaloplossing die overeenkomt met de geplande zakelijke groei.

Flex On Demand is een betaalmodel waarbij alleen betaald wordt voor de technologie die nodig is, maar met toegang tot extra capaciteit wanneer dat nodig blijkt te zijn. Gebruikers betalen voor een vastgestelde basiscapaciteit, maar zien dus ook variabele kosten van de buffercapaciteit.

Met Datacenter Utility kan ook betaald worden voor het daadwerkelijke gebruik, maar er is wel een duidelijk verschil met Flex on Demand. Bij Datacenter Utility wordt vooraf vastgesteld wat de capaciteitseisen en groeiverwachtingen zijn, waarna er een betaalstructuur wordt opgezet met consistente prijzen op basis van gebruik. Gebruikers betalen vervolgens voor het gebruik.

Andere voordelen

Het abonnementsmodel omvat volgens Dell een breed portfolio aan oplossingen, met verschillende infrastructuur. Het gaat onder meer om compute, networking, opslag en virtualisatie. Met Dell Technologies on Demand kunnen gebruikers verder full-stack-oplossingen van Cloud en Unified Workspace integreren in workload-oplossingen voor kritieke zakelijke applicaties en workloads.

Om te voorkomen dat er teveel betaald wordt, zet Dell geavanceerde dataverzameling en processor-gebaseerde metingen per uur in bij Flex On Demand for PowerEdge-servers. Daardoor betalen gebruikers nooit voor teveel capaciteit.

Ook zijn er extra diensten beschikbaar in de vorm van ProDeploy, ProSupport en Managed Services. Deze diensten kunnen gebundeld worden en gecombineerd worden met alledrie de betaalmodellen. Daardoor moet er een op maat gemaakte as-a-Service-ervaring beschikbaar worden.

PCaaS naar kleine bedrijven

Dell laat tot slot weten dat het PCaaS uitbreid naar kleinere bedrijven. Met die dienst kunnen groeiende bedrijven een enkele, voorspelbare prijs per gebruiker per maand betalen voor de aankoop van PC’s en het lifecycle management van hardware, software, diensten en financiering.