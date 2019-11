SAP gaat zijn hardware-infrastructuur stroomlijnen

SAP is van plan om het aantal stacks binnen het bedrijf te gaan verminderen, in de hoop zijn winstmarge te kunnen verhogen. De afgelopen jaren heeft het bedrijf veel andere organisaties overgenomen, waardoor zijn infrastructuur flink gegroeid is.

SAP heeft als doel om zijn winstmarge in 2023 met 5 procentpunten verhoogd te hebben. Om dat te bereiken wil het bedrijf nu zijn hardware-infrastructuur gaan stroomlijnen, meldt Reuters. Ondertussen moet het budget voor onderzoek en ontwikkeling gelijk blijven op 14 procent van de omzet.

Concreet gaat SAP het aantal stacks terugbrengen. Stacks zijn stukken infrastructuur als servers en andere componenten. Veel van die stacks kwamen in het bezit van SAP na overnames van andere bedrijven.

Daarnaast wil het bedrijf de managementkosten en het aantal leveranciers terug gaan brengen, om de winstmarges zo verder te verhogen.

Herstructurering

SAP focust zich al het hele jaar op een ietwat andere strategie dan voorgaande jaren. Zo rondde het in januari zijn overname van Qualtrics af en liet het direct weten dat dit voorlopig de laatste grote acquisitie was.

Rond diezelfde tijd kondigde het bedrijf aan te gaan herstructureren om op de lange termijn kosten te besparen. Die besparingen zijn pas in 2020 echt goed terug te zien, voorspelde het bedrijf begin 2019 al. De bedoeling is dat er vanaf dan 750 tot 850 miljoen euro bespaard moet worden.

Dat betekent ook dat een aantal medewerkers een nieuwe functie krijgen en een aantal andere werknemers een vervroegd pensioen aangeboden krijgen. In totaal moeten 4.400 banen verdwijnen. Ook diverse topmensen zijn opgestapt.

Nieuwe CEO’s

Begin oktober volgde het laatste grote nieuws: CEO Bill McDermott stapt op. Hij krijgt een nieuwe CEO-rol bij ServiceNow. De komende twee maanden is McDermott echter nog wel betrokken bij SAP in een adviserende rol.

Jennifer Morgan en Christian Klein nemen samen de rol van McDermott over.