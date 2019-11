Juniper Networks verbetert private cloud met Contrail Insights

Juniper Networks heeft Contrail Insights aangekondigd, een nieuwe oplossing voor het beheer van private cloud-datacenters. De oplossing moet volgens het bedrijf zorgen voor betere bewaking, analyses en probleemoplossing voor netwerken, servers en de bijbehorende workloads.

De beveiliging van datacenters wordt volgens Juniper steeds complexer door de combinatie van abstracte infrastructuur, services en software in cloud-native toepassingen. Contrail Insights van Juniper moet inzicht bieden in alle lagen van de infrastructuur, en gebruikt daarbij historische en real-time data. Dit moet zorgen voor sneller beheer en verbeteringen wat betreft de gebruikservaring en betrouwbaarheid van netwerken.

Contrail Insights is een toevoeging aan Contrail Enterprise Multicloud. Dit is een software-defined networking (SDN)-oplossing voor multicloud-omgevingen. Nieuwe features van Contrail Insights zijn onder meer real-time en historische zichtbaarheid van data. Contrail Insights wordt daarnaast ondersteund door machine learning, die historische data en real-time telemetrie-data aanlevert. Deze informatie wordt gebruikt als input voor betere beveiliging en voor het verkrijgen van gedetailleerde overzichten over de datacenter-infrastructuur, van overlay- en underlay-netwerken tot fysieke en virtuele servers en de bijbehorende workloads.

Signaleren van problemen

Verder biedt Contrail Insights probleemoplossing voor het signaleren van bijvoorbeeld hotspots, microbursts, monopolisering van bronnen en zogeheten “noisy neighbours”. Hiervoor biedt Contrail Insights een nieuwe query-engine. Die genereert met tabel- en grafiekweergaves een “top talkers”-ranglijst van intensief ingezette IT-middelen. Bovendien komt daar drill-down-functionaliteit bij, waarmee het filteren van query’s en het vinden van de korste netwerktrajecten mogelijk wordt. Zo stellen deze diagnostische mogelijkheden gebruikers in staat om problemen als network congestion en source provisioning sneller op te lossen.

Ten slotte komt er een koppeling van overlay- en underlay-netwerken. Dit stelt netwerkbeheerders in staat om de daadwerkelijke oorzaak van bepaalde netwerkproblemen te vinden. Het in kaart brengen van de virtuele infrastructuur voor workloads helpt daarbij, evenals het visualiseren van netwerkabstracties tot op het niveau van de fysieke infrastructuur, met andere woorden de hardware.