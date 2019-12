‘Kabinet beperkt invloed Huawei op nieuw 5G-netwerk’

Het kabinet gaat extra eisen aan de uitrol van het 5G-netwerk stellen om de invloed van Huawei te beperken, zo melden verschillende bronnen. In nieuwe plannen van het kabinet worden landen met een ‘offensieve cyberstrategie’ geweerd.

Telecomproviders mogen volgens de NOS geen zaken doen met bedrijven uit die landen bij de aanleg van ‘kritieke delen’ van het netwerk. Welke landen dit zijn blijft in het kabinetsbeleid onduidelijk, maar er zijn al enige tijd zorgen over Huawei en de Chinese strategie wat betreft cyberspionage.

Later wordt nog bekend wat de kritieke delen van het netwerk precies zijn, aangezien dat eveneens niet gespecificeerd werd door het kabinet. Bepaalde antennes, bijvoorbeeld van KPN, worden al geproduceerd door Huawei. Waarschijnlijk zal dit gedeelte van het 5G-netwerk dus niet getroffen worden.

Alle pijlen wijzen naar Huawei

De deal van KPN met Huawei is het kabinetsbeleid dus min of meer voor. Wat dit voor gevolgen heeft als er toch conflicterende zaken in de plannen van het kabinet staan, zal de tijd moeten leren. De deal van KPN was slechts een voorlopige, dus het is zeker mogelijk dat die beïnvloed kan worden door de kabinetsplannen.

Tweakers meldt dat er al eerder een onderzoek was ingesteld waaruit bleek dat 5G-netwerken moeten worden beschermd tegen spionage en buitenlandse inmenging. Toen werd Huawei eveneens niet genoemd, maar wezen alle signalen ook naar die Chinese gigant.

Staatsecretaris Mona Keijzer zal vandaag over het onderwerp spreken in Brussel. Later deze week moeten de precieze plannen en veiligheidseisen gepubliceerd worden. Dan zal er dus hopelijk meer duidelijkheid volgen over welke onderdelen er precies bedoeld worden.