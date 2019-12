‘China verbiedt gebruik buitenlandse technologie bij overheid’

De Chinese overheid heeft alle overheidsinstellingen verplicht om binnen drie jaar te stoppen met het gebruik van buitenlandse technologie, zowel soft- als hardware. Waarschijnlijk is het een reactie op de isolationistische politiek van Trump, die het gebruik van Huawei-technologie in de VS tegenhoudt.

Volgens de Financial Times (FT) zijn de aangekondigde regels deel van een bredere campagne om de onafhankelijk van China op technologisch gebied te vergroten. Er zijn bij economen zorgen over “decoupling”, het ontkoppelen van de handelsrelaties tussen de VS en China. Dit heeft potentieel grote economische gevolgen.

Spanningen lopen op

Eerder dit jaar verbood Washington Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met de Chinese fabrikant Huawei. Ook worden er in de VS manieren bekeken om financiële steun aan de Europese concurrenten van Huawei te geven, meldt de FT. Daarnaast hebben de VS recentelijk voorgesteld om de verkoop van technologie door “buitenlandse tegenstanders” aan de VS te gaan screenen, uit nationale veiligheidsbelangen. Europese bondgenoten worden bovendien onder druk gezet om Huawei-technologie niet te gebruiken bij nieuwe 5G-infrastructuurprojecten, of zelfs om Huawei-technologie uit bestaande infrastructuur te verwijderen.

Analisten bij China Securities schatten dat er 20 tot 30 miljoen hardware-objecten moeten worden vervangen als gevolg van de nieuwe Chinese regel. Daar komt nog bij dat de vervangingen moeten plaatsvinden met 30 procent in 2020, 50 procent in 2021 en 20 procent in 2022. Dat beleid wordt daarom ook wel het 3-5-2-beleid genoemd.

Het 3-5-2-beleid is onderdeel van het plan om Chinese overheidsinstellingen en gebruikers van cruciale infrastructuur “veilige en controleerbare” technologie te laten gebruiken. Dat is zo vastgelegd in een Chinese ‘Cyber Security Law’ uit 2017. Amerikaanse technologie wordt dus klaarblijkelijk nu definitief niet meer als veilig of controleerbaar gezien. De recente Amerikaanse sancties hebben de urgentie waarmee het project uitgevoerd moet worden ook drastisch vergroot, stelt Paul Triolo van consultancybedrijf Eurasia Group.