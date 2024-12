Officieel onderzoek naar mogelijk monopolie Nvidia

De Chinese overheid onderzoekt of Nvidia mogelijk antimonopoliewetgeving overtreedt. De stap volgt op de export- en handelsrestricties die de afgelopen weken zijn aangekondigd.

Het onderzoek richt zich op de overname van Mellanox, evenals recent gedrag van Nvidia. Mellanox werd in 2019 voor 7 miljard dollar overgenomen, waarmee Nvidia een bedrijf in handen kreeg dat geavanceerd is in high-performance chips voor supercomputers. De Chinese overheid keurde de overname destijds goed, onder voorwaarden en toezeggingen van Nvidia.

Zo beloofden Nvidia en Mellanox om informatie over nieuwe producten binnen 90 dagen na de release te delen met concurrenten. Daarnaast stemde Nvidia ermee in om Chinese chipmakers hun producten te laten testen met Mellanox-technologie, zodat ze zeker weten dat hun producten goed functioneren. Volgens een verklaring van de Chinese overheid wordt Nvidia nu verdacht van het niet nakomen van deze toezeggingen.

Nvidia heeft nog niet gereageerd op het officiële onderzoek van China. De markt beschouwt het onderzoek echter als zeer serieus; het aandeel Nvidia is op het moment van schrijven met ongeveer 2,5 procent in waarde gedaald.

Oplopende spanning

Het economische conflict tussen de Verenigde Staten, de thuisbasis van Nvidia, en China escaleert de afgelopen weken verder. De VS proberen met sancties de technologische vooruitgang van China op het gebied van chipontwikkeling te vertragen. Zo proberen ze te voorkomen dat China toegang krijgt tot de geavanceerde chips van Nvidia. Als reactie kondigde China vorige week aan de export van materialen voor hightech toepassingen te beperken.

