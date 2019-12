KPN mag doorgaan met opheffen XS4ALL

KPN mag zijn plannen om dochterbedrijf XS4ALL op te heffen doorzetten. Dat heeft de Ondernemingskamer bepaald nadat de ondernemingsraad van XS4ALL een zaak aanspande om een fusie te blokkeren.

De Ondernemingskamer is onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam en is een autoriteit waarbij een ondernemingsraad in beroep kan gaan tegen bestuurlijke besluiten. In dit betreffende geschil spande de ondernemingsraad van XS4ALL twee procedures aan, maar die eisen werden onlangs afgewezen. “Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren”, zo luidde het oordeel.

Volgens de ondernemingsraad van XS4ALL was de medezeggenschap in het adviestraject voor de samenvoeging niet naar behoren verlopen. Er werd tevens een enquêteprocedure aangespannen, aangezien er bij de ondernemingsraad twijfels waren over een juist beleid en gang van zaken. Bij een enquêteprocedure zou dat onderzocht worden, maar de Ondernemingskamer geeft daar alleen gehoor aan wanneer het “gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen” ziet.

Reacties beide kampen

In een verklaring stelt KPN-CEO Joost Farwerck dat het goed is dat er nu duidelijkheid is. “Voor mij is het nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van XS4ALL. Ik wil in het begin van het nieuwe jaar onderzoeken hoe we hier samen een succes van kunnen maken. Voorlopig verandert er niets aan onze dienstverlening voor klanten”, aldus Farwerck.

De ondernemingsraad geeft tegenover het AD aan dat hij nog steeds overtuigd is dat het niet de juiste stap is. “Dat het niet goed is voor klanten, voor medewerkers en voor het bedrijf”, zo luidt diens verklaring. De ondernemingsraad denkt nog na over vervolgstappen.

De uitspraak valt in ieder geval goed bij KPN, dat XS4ALL op wil heffen. Over de ophef-plannen ontstond commotie. Zo is er een groep initiatiefnemers die een provider met de waarden van XS4ALL wil starten. In een recent interview met De Telegraaf zei Farwerck, die sinds kort CEO van KPN is, echter dat hij XS4ALL misschien toch wil houden.