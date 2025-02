KPN mag onder voorwaarden Open Tower Company overnemen

KPN mag van telecomtoezichthouder Autoriteit Concument & Markt (ACM) nu onder voorwaarden de aanbieder van zendmastopstelpunten Open Tower Company (OTC) overnemen. De belangrijkste voorwaarde is dat KPN geen vertrouwelijke informatie van concurrenten mag gebruiken voor het verbeteren van de eigen positie op de markt.

Vorig jaar heeft KPN de ACM toestemming gevraagd voor de overname van OTC. Hierdoor krijgt het in totaal 3.800 opstelpunten voor zendmasten in handen.

Na onderzoek van de telecomtoezichthouder wordt nu toestemming verleend maar wel onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde was dat na de overname de toegang van concurrenten, in het bijzonder Odido en VodafoneZiggo, tot deze zendmasten niet zou worden beperkt. Deze concurrenten hadden bij de ACM hierover hun zorgen geuit.

Zorgen concurrenten

Vooral draait het hierbij om de gedeelde locaties van zendmasten door telecomoperators in ons land. Vanwege de schaarse ruimte en ook vanwege maatschappelijke weerstand is het vaak handig dat telecomoperators antenne-opstelpunten en daarop geplaatste zendmasten van elkaar en andere partijen, zoals OTC, maar ook Cellnex of VodafoneZiggo met elkaar delen. Op deze manier kunnen zij dan toch een goede landelijke dekking realiseren.

Odido en VodafoneZiggo waren bang dat door de overname van OTC door KPN deze toegang tot de opstelpunten en zendmasten zou verslechteren. Hierdoor zou er een slechtere netwerkdekking kunnen ontstaan en hogere kosten.

Daarnaast zou KPN de gevoelige informatie van concurrenten die zijn zendmasten delen, kunnen gebruiken om de eigen positie te kunnen verbeteren. Denk aan informatie over voorkeurslocaties van toekomstige antenne-opstelpunten. Dit zou KPN een oneerlijke voorsprong geven bij het verwerven van geschikte locaties voor antenne-opstelpunten.

Voorwaarden ACM

In het goedkeuringsbesluit heeft de toezichthouder daarom nu een aantal voorwaarden gesteld waaraan KPN zich dient te houden. In de eerste plaats moeten andere telecomaanbieders ook na de overname onder eerlijke en gelijke voorwaarden en tarieven toegang houden tot de antenne-opstelpunten van OTC.

De dienstverlening aan deze concurrenten moet daarbij van dezelfde kwaliteit zijn als die voor KPN. OTC moet daarnaast transparant zijn en bestaande overeenkomsten moeten worden gerespecteerd.

De tweede, en eigenlijk meest belangrijke voorwaarde, is dat KPN de vertrouwelijke informatie van concurrenten die het via OTC in handen krijgt, niet voor het verbeteren van zijn eigen positie mag gebruiken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld informatie over voorkeurslocaties van zijn concurrenten die ook de opstelpunten van OTC gebruiken.

Samenwerking met APB

KPN neemt overigens niet zelf de opstelpunten van OTC over. Hiervoor werkt de telecomoperator samen met pensioenfonds APB. Naast het glasvezelinitiatief Glaspoort is dit de tweede joint venture waarin de telecomoperator en pensioenfonds met elkaar samenwerken.

