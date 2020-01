Seagate lanceert modulaire data storage-oplossing

Seagate heeft een oplossing voor modulaire data storage aangekondigd, die het mogelijk moet maken om data fysiek te migreren tussen ondernemingen, , clouds en edge-devices. Lyve Drive, zoals de oplossing is genoemd, moet het voor bedrijven makkelijker maken om data fysiek te vervoeren als dit niet mogelijk of niet snel genoeg is via het netwerk.

Er zijn er een groot aantal industrieën en use cases voor dit soort modulaire opslag, meldt ITprotoday. Media- en entertainmentorganisaties genereren bijvoorbeeld enorme hoeveelheden aan data, zonder een standaardmanier om die data naar productielocaties te brengen.

Use cases

Een modulair systeem kan ook zinvol zijn als het gaat om gebieden als olie & gas, waar de hoeveelheden aan boor- of seismische data enorm groot kunnen zijn. Verder worden autonoom voertuigonderzoek, compliance, de bouw, luchtvaart en drones genoemd als use cases.

Veiligheid is eveneens een factor. De beelden in surveillancecamera’s moeten bijvoorbeeld worden getransporteerd naar een centraal kantoor. “Al deze data die aan de edge van traditionele datacenters worden gegenereerd, hebben een manier nodig om van de ene naar de andere locatie te worden verplaatst, en in bepaalde gevallen zijn netwerken niet snel genoeg”, zegt Greg Schulz, senior advisory analyst bij StorageIO.

Ook in de enterprise kan de oplossing volgens Schulz een rol spelen, als het gaat om fysieke opslag van kritieke data. “Veel organisaties moeten veel data in grote hoeveelheden beschermen, of het nu gaat om het migreren van die data naar de cloud of naar hun eigen archieven, en ze willen geen tapes, gewone SSD’s of harde schijven meer transporteren,” zei Schulz. “Ze willen de mogelijkheid om modulair aan te kunnen sluiten.”