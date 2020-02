EU onderzoekt Qualcomm wegens opdringen eigen chips

Het zoveelste onderzoek naar bepaalde keuzes die Qualcomm maakt is aangekondigd. Waar het de afgelopen jaren al miljarden moest aftikken wegens het hanteren van anti-competitief gedrag op de chipmarkt, is het nu de Europese Unie die zich buigt over de kwestie rondom een nieuwe reeks chips. De speciale radio-frequentie chips zouden bij smartphonefabrikanten worden opgedrongen in combinatie met de al oudere modem-chips.

In smartphones die klaar zijn voor 5G, zijn de nieuwe radio-frequentie chips onmisbaar geworden en Qualcomm wil deze maar al te graag leveren. In plaats van fabrikanten de kans te geven om dergelijke chips bij een andere maker in te slaan (onder wie Broadcom, Skyworks en Qorvo), probeert Qualcomm ze in combinatie met de modem-chips aan te bieden waardoor andere fabrikanten buitenspel worden gezet.

Volgens Qualcomm bevindt het zich nu nog in het stadium waarin er informatie wordt verschaft aan de EU om een mogelijke boete te voorkomen, maar ziet het er naar uit dat het bedrijf daar al wel rekening mee houdt. Het weet namelijk al te melden dat mocht er een boete worden opgelegd, die maximaal tien procent van de winst van het afgelopen jaar zou zijn. Tegelijkertijd haalt Qualcomm ook aan dat de verdiensten uit de markt van radio-frequentie chips beduidend hoger ligt dan wat analisten vooraf hadden voorspeld.

Een ingecalculeerd risico, aangezien grote namen als Google, LG en Samsung op de klantenlijst van Qualcomm staan als het gaat om afname van radio-frequentie chips. Een eventuele boete wegens het blokkeren van een competitieve markt zou niets nieuws zijn: in 2019 kreeg Qualcomm al een boete van bijna 250 miljoen euro, een jaar eerder moest het bijna een miljard ophoesten. In beide gevallen ging het om het blokkeren van de markt.