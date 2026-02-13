Google waarschuwt EU: soevereiniteit ondermijnt concurrentie

Google’s topjurist Kent Walker waarschuwt dat Europa zijn eigen concurrentievermogen ondermijnt door de toegang tot buitenlandse technologie te beperken. Brussel wil de afhankelijkheid van Amerikaanse techgiganten verminderen met een tech-soevereiniteitspakket dat in het voorjaar wordt gepresenteerd.

Kent Walker schetst in de Financial Times dat de EU kampt met een “concurrentieparadox”. Het blok wil groei stimuleren, maar beperkt tegelijkertijd “het gebruik van de technologieën die nodig zijn om daar te komen”. De timing is pikant. Donderdag kwam de Europese leiders bijeen in België om te bespreken hoe de Europese concurrentiekracht versterkt kan worden in een volatiele wereldeconomie.

“We leveren veel waarde aan Europa”, aldus Walker. Maar het opwerpen van muren die het moeilijker maken om enkele van de beste technologieën ter wereld te gebruiken, zou contraproductief zijn. Zeker nu de technologie zo snel vooruitgaat.

Digitale soevereiniteit krijgt nieuwe impuls

Europa’s streven naar digitale soevereiniteit heeft de afgelopen maanden nieuwe vaart gekregen. De angst voor een tech-ontkoppeling door het buitenlandbeleid van Amerikaans president Donald Trump speelt een grote rol bij de verwachte groei aan soevereine cloudinfrastructuur. Europa bereidt ondertussen een soevereiniteitspakket voor dat in het voorjaar wordt gepresenteerd. Dit pakket moet soevereine cloudoplossingen uitbreiden en Europa’s onafhankelijkheid in software versterken.

Walker pleit voor “open digitale soevereiniteit”. Dat zou het blok controle over sleuteltechnologieën geven, maar ook toegang tot ’s werelds beste technologieën. Hij suggereert samenwerkingen tussen Amerikaanse en Europese bedrijven “die lokale controle mogelijk maken, lokale opslag van informatie en lokaal kunnen zorgen dat we voldoen aan Europese eisen”.

Regeldruk remt innovatie

Walker beklemtoont de populariteit van Google-diensten in Europa. Of het nu gaat om de zoekmachine, e-mail, vertaaldiensten of kaarten, Europese consumenten gebruiken deze vaak dagelijks. De “regelgevende wrijving” van Europa riskeert volgens hem innovatie tegen te houden en Europese consumenten en bedrijven de toegang tot “de beste digitale tools” te ontzeggen.

Google dringt dan ook aan op een “pragmatische, toekomstgerichte aanpak”, vooral bij AI. “De AI-transitie is de meest competitieve technologische transitie die we ooit hebben gezien. De markt beweegt sneller dan de regels op dit moment.”

Tip: IND vertrekt bij berichtendienst Zivver: soevereiniteit is altijd tijdelijk