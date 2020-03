Nvidia koopt object storage-startup SwiftStack

Nvidia heeft voor een onbekend bedrag SwiftStack overgenomen. De startup specialiseert zich in object storage en moet Nvidia helpen de kunstmatige intelligentie (AI)-capaciteiten uit te breiden.

SwiftStack biedt cloud-gebaseerde software waarmee enterprises hun cloud storage kunnen beheren. De on-premise infrastructuur moet vereenvoudigd worden, om ook de performance en capaciteit van de public cloud te garanderen.

Vorig jaar kwam het bedrijf met de SwiftStack Data Platform for AI en high-performance computing. Nvidia werkte al meer dan een jaar samen met SwiftStack om bepaalde uitdagingen rond data aan te pakken, zodat bedrijven AI op grote schaal toe kunnen passen. Die samenwerking lijkt dus aan de basis te staan voor de overname.

Intenties

Het is de bedoeling om de technologie te integreren in de AI-stack van Nvidia, het bedrijf heeft namelijk de ambitie om de AI-software breder toepasbaar te maken. Gebruikers moeten niet alleen meer voorzien worden in een GPU of software library, maar verwachten een volledige stack van de GPU tot aan de applicaties.

Nvidia benadrukt daarbij niet een storage-leverancier te worden, samenwerkingen met storage-partners blijven ontzettend belangrijk. “De overname is bedoeld verschillende storage-technologie te integreren en het werk rondom AI te bevorderen”, stelt head of enterprise computing Manuvir Das tegenover TechTarget.

De overname moet nog goedgekeurd worden door autoriteiten, wat mogelijk tot 10 juni zal duren. Men verwacht de overname overigens eerder af te ronden.

Het nieuws volgt op eerdere uitbreidingen binnen het Nvidia-portfolio door middel van overnames. Vorig jaar stond in het teken van de Mellanox-acquisitie, een leverancier van netwerk-apparatuur.