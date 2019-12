Nvidia mag Mellanox overnemen van Europa

Nvidia heeft een nieuwe horde overwonnen in zijn overname van de Israëlische netwerkspecialist Mellanox. De acquisitie ter waarde van 6,9 miljard dollar werd onvoorwaardelijk goedgekeurd door de Europese Unie.

Dat blijkt uit een recente aangifte van Mellanox bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, zo schrijft Silicon Angle. De overname werd eerder ook al door de Verenigde Staten goedgekeurd, maar moet nu ook nog van de Chinese overheid groen licht krijgen. De vooropgestelde deadline van eind 2019 lijkt daarmee niet meer realistisch.

Volgens het verdict van de EU brengt de overname de concurrentie niet in gevaar, omdat “de bedrijven hoofdzakelijk complementaire producten leveren en hun respectieve posities niet zullen kunnen benutten in aangrenzende markten.”

De geplande acquisitie werd in maart van dit jaar aangekondigd, en zal de grootste overname zijn die Nvidia ooit al heeft gedaan. De specialist in gpu’s heeft zijn strepen verdiend op de gamingmarkt, maar is zich in recente jaren steeds meer gaan toeleggen op andere domeinen waar zijn accelerated computing kan excelleren, zoals artificiële intelligentie en supercomputers.

Mellanox

Mellanox is een specialist in Infiniband-interconnects. Snelle interconnects zijn een essentieel onderdeel van HPC-infrastructuur, maar worden ook daarbuiten steeds belangrijker. De technologie vormt de lijm voor systemen waar meerdere processors samen als één geheel werken, en kan zo bijvoorbeeld ook in zelfrijdende wagens belangrijk worden.

De overname van Mellanox zou Nvidia in eerste instantie zeker helpen voor alles wat datacenters en supercomputers betreft, waardoor het in die domeinen sterker staat tegenover grote concurrent Intel. Intel had aanvankelijk ook zijn zinnen gezet op Mellanox, maar kon niet tot een akkoord komen.