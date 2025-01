Lenovo koopt Infinidat: high-end storage krijgt massaal volume

Lenovo koopt Infinidat voor een niet nader gedeeld bedrag. Met de overname krijgt de optelsom van beide partijen een immense kans om in alle segmenten van de storage-markt een impact te maken.

Naast koploper op pc-gebied wereldwijd is Lenovo de grootste verdiener aan opslag voor kleinere bedragen. Wie echter meer dan 100.000 dollar uitgeeft aan een storage-oplossing uitgeeft, komt elders terecht. Infinidat is wat dat betreft een speler van formaat, hoewel het niet de immense schaal van Lenovo kan evenaren.

Nu is dat wel het geval. Althans, wanneer de beoogde Lenovo-Infinidat-deal rond is. Greg Huff, CTO van de Lenovo Infrastructure Solutions Group, stelt dat de nieuwe combinatie goed gepositioneerd is voor innovatie: “De expertise van Infinidat in high-end dataopslagoplossingen met hoge prestaties verbreedt de reikwijdte van onze producten en samen zullen we nieuwe groeikansen creëren.”

Infinidat-opschaling

Uit de verwoording van Huff blijkt dat Lenovo een waardevol bezit heeft toegevoegd. Maar ook Infinidat kan in zijn handen knijpen, zo suggereert Infinidat-CEO Phil Bullinger. “Met de uitgebreide wereldwijde mogelijkheden van Lenovo kijken we uit naar de uitbreiding van de uitgebreide waarde die we bieden aan bedrijven en serviceproviders in on-premises en hybride multi-cloudomgevingen.”

Het draait niet alleen om de grotere productieschaal die Infinidat nu sterker maakt. Op den duur zal het enorme R&D-budget tevens van groot belang zijn een vuist te blijven maken in een competitieve markt. Storage is door de opkomst van AI-workloads een voor de hand liggende bottleneck, bijvoorbeeld omdat AI-training en RAG tijdens inferencing zo veel mogelijk data zo snel mogelijk tot zich moeten nemen. Dit is vooralsnog enkel voor grotere organisaties met veel kapitaal haalbaar, waar Infinidat en niet Lenovo tot nu toe een grote rol speelt.

