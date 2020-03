VodafoneZiggo rolt gigabitnetwerk verder uit, straks ook in Rotterdam

VodafoneZiggo zal vanaf 24 maart internet met een snelheid van 1 Gbit/s aanbieden in de regio Rotterdam. Daarmee komen er flink wat bedrijfspanden en huishoudens bij die van het gigabitnetwerk gebruik kunnen maken.

De regio Rotterdam (inclusief Vlaardingen, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg) zal vanaf 24 maart kunnen overstappen op het gigabitnetwerk van VodafoneZiggo. Eerder rolde de provider het gigabitnetwerk uit in Utrecht, Hilversum en Den Haag.

Volgens VodafoneZiggo zullen ruim 370.000 huishoudens in de nieuwe regio direct de overstap kunnen maken op 24 maart, zonder dat er extra werkzaamheden voor nodig zijn om de juiste kabels te leggen; deze zijn reeds gelegd.

In het komende jaar zal VodafoneZiggo nog meer regio’s voorzien van de mogelijkheid over te stappen naar het gigabit-netwerk: de helft van de 7.2 miljoen aangesloten Ziggo-verbindingen moet volgens de provider dan profiteren van de hoge snelheden. Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Tilburg en Wageningen zullen binnenkort de nieuwe optie krijgen.

Ziggo verwacht de komende tien jaar een aanzienlijke snelheidsverhoging te kunnen realiseren op het nieuwe netwerk, tot wel 10 gigabit per seconde. Daarmee zou wél een verhoging van de uploadsnelheid gepaard gaan. In het geval van het GIGA-pakket van de provider is dat nog niet zo: de maximale upload van het abonnement blijft hangen op 50 megabit per seconde.