Ziggo legt uitrollen gigabit-internet in Rotterdam stil

Nadat eerder onder andere de regio Den Haag, Utrecht en Hilversum toegang kregen tot gigabit-internet van provider VodafoneZiggo, zou de hogere snelheid binnenkort ook beschikbaar worden gemaakt in Rotterdam. Vanwege het coronavirus is het uitrollen echter stilgelegd.

Volgens Ziggo worden er extra maatregelen genomen om op één lijn te zitten met het advies van het RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, waardoor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is komen stil te liggen. Woordvoerder Hans Den Heijer verklaart tegenover Totaal TV de afweging die is gemaakt:

“Het is belangrijk dat onze klanten onbezorgd in contact blijven met familie, vrienden en collega’s. Daarom ligt onze hoogste prioriteit nu bij het voorkomen en verhelpen van storingen en het garanderen van de netwerkcapaciteit. Het GIGA-pakket (gigabit-internet, red.) wordt gecombineerd met een installatiemonteur en onze monteurs worden gezien de omstandigheden niet of anders ingezet. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij onze klanten informeren.”

Niet alleen de regio Rotterdam zal nog wat langer moeten wachten op het uitrollen van het gigabit-internet van Ziggo, ook de eerder aangekondigde regio’s die daarna zouden volgen staan in een wachtrij. In de aankondiging van het uitrollen van de verbinding in Rotterdam werd door Ziggo ook gesproken over de doelstelling om dit jaar nog de helft van alle 7.2 miljoen klanten een gigabit-verbinding te kunnen bieden, maar dat lijkt nu een lastig doel.