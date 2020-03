Cisco updatet IoT Control Center voor machine learning en 5G

Cisco heeft aangekondigd dat het zijn IoT-portfolio heeft uitgebreid. De update moet voor partners verbeterd beheer van IoT-omgevingen en nieuwe 5G-use cases mogelijk maken.

Nieuwe draadloze technologieën als 5G en Wi-Fi 6 zullen volgens Cisco leiden tot meer apparaten en nieuwe industriële IoT use cases. Dit geeft serviceproviders de tools om een competitief IoT-aanbod voor hun klanten te creëren. Cisco verwacht dat de verbindingen tussen machines met 19 procent zullen stijgen, en tegen 2023 50 procent van alle verbindingen zullen uitmaken.

Cisco speelt op deze groeiende mogelijkheden in met een aantal nieuwe functies voor IoT Control Center. Zo is er het gebruik van machine learning. Met een zichtbaarheid van 3 miljard gebeurtenissen per dag maakt Cisco IoT Control Center het mogelijk om modellen voor machine learning snel afwijkingen te laten identificeren, en daarmee problemen aan te pakken voordat ze een klant raken. Serviceproviders kunnen ook klanten identificeren en waarschuwen voor afwijkende apparaten, waardoor een betere beveiliging en controle van de eindpunten mogelijk moet worden.

Ook is er nu slimme facturering, om tariefplannen te optimaliseren. Met de Smart Billing-dienst kunnen bijvoorbeeld beleidslijnen worden opgesteld om klanten op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun gebruik of hoe tariefplannen kunnen worden bijgewerkt om bedrijven te helpen geld te besparen.

Als derde is er ondersteuning voor supply chains toegevoegd. SIM-overdraagbaarheid is volgens Cisco een vereiste om complexe supply chains te ondersteunen die zich uitstrekken over meerdere serviceproviders en locaties. Cisco IoT Control Center biedt nu eSIM as-a-service, waardoor kant-en-klare SIM-overdraagbaarheid kan worden geleverd. Dit moet zorgen voor snelle, betrouwbare en kosteneffectieve SIM-handelingen tussen serviceproviders.

5G

Cisco IoT Control Center heeft verder updates gekregen in de richting van 5G-readyness om 5G use cases te promoten, die klanten gemakkelijk kunnen overnemen. Volgens Cisco is dit nodig omdat met de introductie van 5G use cases met lage eisen, maar ook met hoge eisen mogelijk worden. Industriële omgevingen kunnen daarmee profiteren van de mogelijkheden van het IoT die 5G biedt, met flexibele productie, hogere doorvoercapaciteit en autonome voertuigen als gevolg.