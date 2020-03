KPN en VodafoneZiggo niet verplicht tot openstellen netwerk

KPN en VodafoneZiggo hoeven hun netwerken niet open te stellen voor andere firma’s die hun diensten willen aanbieden via die netwerken. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven besloten. Het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is daarmee dus nietig verklaard.

Volgens het college van beroep is het niet duidelijk bewezen dat KPN en VodafoneZiggo een dermate grote macht hebben op de markt dat de concurrentie in gevaar komt. Het ging met name om internetdiensten en -bundels. Het College van Beroep is de eindrechter in de zaak, dus de ACM al zich daarbij moeten neerleggen. De Autoriteit liet al weten teleurgesteld te zijn, evenals bezorgd “over de concurrentie op voor de samenleving cruciale telecommarkten”.

Volgens de ACM hebben KPN en VodafoneZiggo zulke grote macht op de markt dat ze bijvoorbeeld prijzen of investeringen kunnen beïnvloeden. Het besluit om de twee bedrijven te verplichten hun netwerken open te stellen werd al in 2018 genomen, waarna KPN en VodafoneZiggo daartegen in beroep gingen.

Het College van Beroep hield er behalve het gebrek aan bewijs rekening mee dat het voor KPN aantrekkelijker was om netwerken open te stellen, omdat dit al voor 2018 verplicht was voor het bedrijf door een andere uitspraak. VodafoneZiggo zou daardoor dus op oneerlijke kosten worden gejaagd, en daarmee tegenover KPN benadeeld worden. Ook denkt het College dat KPN sowieso op een bepaalde wijze toegang zal blijven verlenen voor andere providers.

Bovendien denkt het College dat er onafhankelijk van het besluit concurrentie zal ontstaan in hogere segmenten. “Voor zover het de uitrol van eigen netwerken betreft, gaat het om glasvezel of docsis 3.1 waardoor, meer dan in het verleden het geval was, door alternatieve aanbieders wellicht ook in hogere kwaliteitssegmenten kan worden geconcurreerd.”