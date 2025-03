Nokia zet netwerk-API’s van Proximus Global uit bij ontwikkelaars

Nokia en Proximus Global bundelen hun krachten om netwerk-API’s verder uit te breiden. Dit doen ze om ontwikkelaars meer middelen te geven voor het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties.

Telecomnetwerken worden steeds meer opengesteld voor innovatie. Proximus Global en Nokia willen samen meewerken aan deze trend. Hiervoor zullen zij samen de mogelijkheden gaan bekijken om netwerk-API’s breder toegankelijk te maken.

Voor Nokia betekent de samenwerking dat er opnieuw een telecompartner zijn API’s aanbiedt via het Network as Code-platform. Dat ontwikkelaarsplatform is sinds de lancering in 2023 uitgegroeid tot een verzamelplaats van API’s, waarop ook oplossingen van hyperscalers zoals Google Cloud staan aangeboden en CPaaS-oplossingen. In dat laatste werden de API’s van Proximus Global reeds langere tijd aangeboden.

Internationale zichtbaarheid

De samenwerking levert voor beide partijen onmiddellijk internationale zichtbaarheid op. De reeds bestaande netwerk-API’s van Proximus Global zullen namelijk een plekje krijgen op het ontwikkelaarsplatform Network as Code van Nokia. Nokia heeft twee specifieke API-velden die via de partner gepromoot zullen worden, het gaat om CAMARA- en 5G-API’s.

Proximus Global blijkt ook nog nood te hebben aan betere platformen om de API’s te kunnen verspreiden. Het Network Exposure Platform en de Enterprise API Hub van Nokia moeten dit verwezenlijken.

Fraude-preventie en netwerk slicing

Proximus Global stelt zelf twee scenario’s voor waarop de mogelijkheden van 5G-technologie kunnen worden benut. Locatie-data kan bijvoorbeeld worden ingezet om verdachte transacties te dwarsbomen. Tijdens festivals kan het dan weer handig worden ingezet voor netwerk slicing. Door de API’s nu open te stellen, hoopt het bedrijf natuurlijk ontwikkelaars aan te kunnen zetten om zelf innovatieve use-cases te bedenken.

