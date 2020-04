Lenovo verbindt edge-omgevingen direct met Azure

De leverancier van netwerk- en datacenterinfrastrcutuur-oplossingen en -toepassingen Lenovo heeft twee nieuwe ThinkAgile- en ThinkSystem-toepassingen gelanceerd die edge-omgevingen direct met de Azure public cloud van Microsoft verbinden. Daarnaast zijn beide toepassingen ook geschikt voor geïntegreerde data tiering.

De edge is voor alle aanbieders van datacenter netwerkoplossingen en -toepassingen voor datacenters het nieuwe slagveld waar zo snel mogelijk een belangrijk marktaandeel moet worden verkregen. Netwerk- en datacenterinfrastructuurspecialist Lenovo richt zich al geruime tijd op dit marktsegment en komt nu met een tweetal toepassingen die edge-omgevingen direct aan Microsoft Azure moeten koppelen.

Hierdoor kunnen klanten ook aan de edge profiteren van de betreffende public cloud. Daarnaast moeten de nu gelanceerde oplossingen ook ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker hun applicaties naar edge-omgevingen kunnen brengen.

ThinkAgileMX1021

Concreet heeft de fabrikant een tweetal systemen gelanceerd; de Lenovo ThinkAgile MX1021- and ThinkSystem DM7100-systemen. Beide systemen zijn gevalideerd voor Azure en kunnen direct binnen bestaande netwerk- en datacenterarchitecturen worden ingepast.

De Lenovo ThinkAgile MX1021 is een hyperconverged Microsoft Azure Stack -systeem dat direct kan koppelen met Azure Stack Hub en Azure IoT Hub. De toepassing is een robuust rack dat onder andere beschikt over de Intel Xeon D-processor tot 8 cores, 256 GB aan DDR4 RAM en 16 TB aan interne solid state-opslag. De toepassing is verder softwarematig voorzien van de Windows Server Datacenter 2019-suite. Deze suite beschikt onder meer over software-defined storage, Windows Admin Center en Hyper-V.

De MX1021kan door zijn robuuste vormgeving hoge temperaturen aan, is beschermd tegen zeer stoffige omgevingen en kan daarnaast goed tegen sterke trillingen. Volgens Lenovo maakt dit de toepassing zeer geschikt voor edge-omgevingen binnen retail, maar ook in de maakindustrie of de gezondheidszorg.

ThinkAgile MX1021, Bron: Lenovo

ThinkSystem DM7100 all-flash array

De tweede door Lenovo op de markt gebrachte edge-toepassing is de ThinkSystem DM7100. Dit is een all-flash array en hybrid flash storage-systeem. Het opslagsysteem beschikt onder meer over NVMe en dus directe koppeling met Azure. Ook beschikt het over koppelingen met andere clouddiensten, volgens Lenovo. De toepassing beschikt verder over geïntegreerde Azure cloud tiering en datamanagement. Ook heeft het inline data-verdichting, -compressie en -deduplicatie.

Uitbreiding naar andere public clouds

De nu gelanceerde toepassingen zijn, volgens Lenovo, dus alleen geschikt voor combinatie met Microsoft Azure. Dit onder andere vanwege de standaard samenwerking die de netwerk- en datainfrastructuurspecialist heeft met de techgigant.

Het ligt wel in bedoeling dat Lenovo in de nabije toekomst ook met soortgelijke edge-toepassingen komt voor directe integratie met Google Cloud en AWS.