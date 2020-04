‘Nokia wapent zich tegen vijandige overname’

Nokia is bezig om zich te verdedigen tegen een vijandige overname. Volgens de geruchten werkt het telecombedrijf met een investeringsbank om de overname tegen te houden. Nokia heeft niet op de geruchten gereageerd.

Nokia zou volgens de financiële website TMT Finance de investeringsbankier Citi hebben ingehuurd om zich te helpen verdedigen tegen de overname. TMT Finance spreekt van een volledige overname of bepaalde delen van het bedrijf. Het is onbekend welke firma Nokia over wil nemen.

De geruchten zorgden er wel voor dat de aandelenkoers van Nokia afgelopen donderdag met 12,5 procent was gestegen naar 3,19 euro per aandeel. De aandelenkoers van Nokia is de afgelopen twaalf maanden sterk gedaald, omdat het bedrijf in de 5G-race aanzienlijk terrein verloor op zijn rivalen Ericsson en Huawei. Op 24 april 2019 bedroeg het aandeel van Nokia nog 5,16 euro per aandeel. Halverwege maart 2020 bereikte het aandeel een dieptepunt toen één aandeel nog maar 2,20 euro waard was.

Toekomst van Nokia

Nokia is samen met Ericsson, Huawei en ZTE een van de weinige bedrijven die op grote schaal over 5G-technologie beschikt voor telecomoperators. Delen van het 5G-netwerk in Frankrijk worden geleverd door het bedrijf en in België werkt de Finse fabrikant samen met Citymesh voor een 5g-netwerk.

Een rapport van Bloomberg in februari suggereerde dat Nokia een aantal strategische opties aan het onderzoek was om de aandelenkoers te verhogen, waaronder een reeks desinvesteringen. In het rapport werd overigens ook beweerd dat Nokia mogelijke fusies voor haar nevenactiviteiten zou overwegen.

Tip: Roerige tijden bij Nokia, valt het bedrijf in Amerikaanse handen?