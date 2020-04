‘Nederlanders verbruikten vorig jaar 32 procent meer mobiele data’

In Nederland is vorig jaar bijna 760 petabyte aan data verbruikt via mobiele internetverbindingen. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit cijfers van de Telecommonitor.

De stijging van het dataverbruik is al jaren gaande en vorig jaar is dan ook geen uitzondering. Over heel 2019 was het totale dataverbruik in Nederland 759,6 petabyte. In 2018 was het dataverbruik ‘nog maar’ 574,2 petabyte. In het vierde kwartaal van 2019 waren er 20,2 miljoen mobiele aansluitingen en werd er 207 petabyte aan data verbruikt. Dat komt neer op 10,3 GB per gebruiker oftewel 3,4 GB per maand. Van de gehele dataverkeer loopt 94 procent via 4G en de rest via 3G. Het 3G-dataverbruik is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.

De Autoriteit Consument & Markt geeft twee keer per jaar de Telecommonitor uit. De toezichthouder merkt op dat het mobiele dataverbruik in de afgelopen tien jaar vertienvoudigd is. Steeds meer huishoudens beschikken over een snelle internetverbinding. Het gebruik van een vaste verbinding sneller dan 30 Mbit/s steeg in huishoudens naar 91,7 procent. Het jaar daarvoor was dit nog 90,1 procent. In 2018 bedroeg het aandeel aansluitingen dat langzamer is dan 10 Mbit/s nog 1 procent, maar inmiddels is dit gezakt naar 0,6 procent.

Het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland is met 100.000 nieuwe aansluitingen gestegen tot 1,4 miljoen. Het aantal glasvezelaansluitingen sneller dan 100 Mbit/s steeg in het vierde kwartaal van 707.000 naar 764.000. Het aantal gestuurde sms’jes is in vijf jaar met tien procent gedaald, maar Nederlanders belden in 2019 vijftien procent meer ten opzichte van 2015.