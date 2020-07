‘Mobiel datagebruik steeg eerste kwartaal met 34,5 procent’

Het mobiele datagebruik in Nederland is in het eerste kwartaal met 34,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Mobiel bellen en VoIP zijn ook weer toegenomen, concludeert telecomtoezichthouder Autoriteit Consument & Markt. T-Mobile (inclusief Tele2) is de marktleider voor mobiele diensten in Nederland.

In het Telecommonitor-kwartaalrapport over het eerste kwartaal van dit jaar constateert de ACM dat in het eerste kwartaal van dit jaar het mobiele datagebruik toenam naar 214 PB. In eerste kwartaal van 2019 was dit nog 159 PB. Binnen het totale mobiele dataverbruik ging 204 PB aan data via de 4G-netwerken van de drie mobiele operators. Ruim 10 PB verliep via de nu nog bestaande 3G-netwerken.

Groei mobiel dataverkeer

De toename van het mobiele dataverkeer is al jaren een trend. De sterke toename van het mobiele dataverkeer in het afgelopen kwartaal is volgens ACM daar een uitvloeisel van. Expliciet geeft de telecomtoezichthouder aan dat de toename niet direct te herleiden valt naar de huidige pandemie die ervoor zorgde dat medewerkers massaal vanuit huis gingen werken.

Het aantal mobiele aansluitingen steeg naar een totaal van 20.257.000. Dit is een stijging van 4 procent vergeleken met Q1 2019. Het aantal verstuurde sms-berichten daalde in Q1 2020 met 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019.

Meer mobiel en VoIP-bellen

Opvallend is wel dat de ACM constateerde dat in het eerste kwartaal van 2020 er meer mobiel en via vaste breedband (VoIP) is gebeld dan eerdere kwartalen. Mobiel bellen en vast bellen via VoIP vertoonden juist een dalende trend. De onderzoekers constateerden dat deze opleving vooral kwam doordat in Q1 2020 er meer van vaste lijnen naar mobiel werd gebeld.

Ondanks de toename van het vaste bellen via VoIP, daalde wel het bellen via traditionele lijnen (ISDN en PSTN) in Q1 2020 naar in totaal 340 miljoen minuten. In dezelfde periode in 2019 waren dit nog 430 miljoen minuten.

Marktaandelen aanbieders

De onderzoekers keken onder andere ook nog naar de marktaandelen van de diverse telecomaanbieders. Voor het mobiele aansluitingen ontlopen de drie mobiele operators elkaar weinig. Iedere operator heeft hiervoor een marktaandeel van tussen de 20 en 30 procent. Voor mobiel datagebruik zijn de kaarten iets anders geschud. Hiervoor is T-Mobile (inclusief het overgenomen Tele2) duidelijk de marktleider met ongeveer de helft van al het mobiele datagebruik. Het marktaandeel van KPN lag in Q1 2020 tussen de 20 en 25 procent en dat van VodafoneZiggo tussen de 15 en 20 procent.

Wanneer weer naar het aantal vaste breedbandverbindingen wordt gekeken, is juist VodafoneZiggo marktleider met een aandeel van tussen de 45 en 50 procent. KPN volgt met tussen de 40 en 45 procent en T-Mobile met tussen de 10 en 15 procent. Delta Fiber Nederland heeft hier een marktaandeel van minder dan 5 procent.