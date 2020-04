Wet tegen ongewenste telecomovernames aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet die het kabinet meer mogelijkheden geeft om ongewenste overnames van telecomproviders tegen te houden. De wet stelt de overheid in staat om overnames die de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengen te blokkeren.

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer noemt de wet een belangrijke stap voor de veiligheid van Nederland. Met de wet kunnen ongewenste overnames uit het buitenland worden tegengehouden. Bijvoorbeeld wanneer er een grote waardedaling is van een telecombedrijf door een economische crisis.

De wet zorgt ervoor dat overnames van een Nederlands telecombedrijf altijd gemeld moeten worden bij het ministerie van Economische Zaken. Vervolgens zal het ministerie onderzoeken of er sprake is van een bedreiging voor de openbare orde of nationale veiligheid. Mocht dit het val zijn dan kan de overheid de overname verhinderen.