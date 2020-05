Lenovo introduceert datacenterservers met AMD EPYC-processors

Lenovo Datacenter Group (Lenovo DCG) brengt een tweetal serversystemen op de markt die zijn voorzien van een twee tweede generatie EPYC-processors van AMD. Deze servers zijn vooral geschikt voor het afhandelen van high-performance workloads.

Concreet gaat het om de introductie van de ThinkSystem SR645- en SR665-serversystemen. Deze datacenterservers komen volgens Lenovo DCG vooral tot hun recht in datacenteromgevingen voor high-performance workloads. Bijvoorbeeld grootschalige gevirtualiseerde omgevingen, maar ook voor taken als in-memory databases, geavanceerde data-analytics en AI.

Kosten besparen

Bedrijven kunnen met deze two-socket servers ook kosten besparen. Het hoge core-aantal waarover de servers beschikken, zorgt ervoor dat bedrijven minder servers hoeven te kopen. Hierdoor kunnen zij weer besparen op rack-ruimte en de energievoorziening tegenover snellere resultaten. Hierdoor zijn de servers vooral geschikt voor high-performance omgevingen als de financiële sector, retail, de maakindustrie en in high performance computing (HPC)-omgevingen als wetenschappelijk onderzoek.

Technische eigenschappen

De nu uitgebrachte servers beschikken over twee AMD EPYC-7002 Series processors in plaats van één processor in de high-performance EPYC SR635 en SR 665 servers. Het gebruik van twee processors maakt het onder meer mogelijk peak database-gebruik af te handelen, zonder dat daarvoor extra capaciteit wordt gebruikt. Dit gebeurt door een verbeterde transactieverwerking met 128 CPU cores per systeem. Ook de geheugenbandbreedte wordt flink uitgebreid.

Daarnaast beschikken de nu uitgebrachte servers over eigenschappen als PCIe 4-ondersteuning die de I/O-bandbreedte moet verdubbelen en daardoor betere netwerkmogelijkheden leveren voor I/O-intensieve applicaties. Ook ondersteunen ze meerdere GPU’s, tot acht keer 75W Nvidia T4sTM GPU’s, voor onder meer video-analytics en interferentie-oplossingen voor AI. Verder beschikken de servers over meer onboard storage tot 40 2.5-inch drives of tot 32 NVMe-drives. Deze opties maken de servers geschikt voor dichte software-defined storage-oplossingen.