Nokia koopt opties terug om financiële positie te verstevigen

Netwerkleverancier Nokia heeft een aanbod gedaan aan eigenaars van opties om deze terug te kopen voor cash. De netwerkleverancier wil hiermee zijn schuldpositie verbeteren.

Volgens Reuters gaat het hierbij om zogenoemde 1 procent-opties die halverwege de maand maart van 2021 verlopen. De Finse netwerkleverancier biedt hiervoor een totaalbedrag van maar liefst 500 miljoen euro. Inschrijving voor deze tender liep tot vandaag. Tegelijkertijd schrijft Nokia ook een tender uit voor nieuwe opties.

Reden terugkoop

Als reden voor de terugkoop van de opties geeft Nokia de verbetering van zijn schuldpositie. Maar waarom precies, wordt niet aangegeven. Wellicht dat dit te maken heeft met mogelijke overnamegeruchten die al enige tijd de ronde doen.

De netwerkleverancier staat flink in de belangstelling omdat het naast Ericsson en Huawei één van de grootste leveranciers is van 5G-netwerktechnologie. Door de ban op de activiteiten van het Chinese Huawei door de Amerikaanse overheid en de overige spanningen die tussen de Verenigde Staten en China oplopen, is Nokia een zeer strategisch bedrijf geworden. Een overname geeft de kopende partij dan veel invloed op de verdere uitrol van 5G in de wereld.

