Scale Computing komt met Hyper-Converged systeem voor VDI-workloads

Scale Computing introduceert het HC3250D-systeem, een appliance voor het uitvoeren van VDI-workloads. HC3250D maakt gebruik van een onderliggende storagelaag die is geoptimaliseerd voor maximale prestaties. Op deze manier kan een VDI-infrastructuur makkelijk worden uitgerold van een honderdtal naar duizenden eindgebruikers.

Het HC3250D-systeem is geschikt voor datacenters van grootzakelijke en mkb’ers. Het Hyper-Converged-systeem is volgens de fabrikant geschikt voor racks in branches of op edge-locaties.

Eigenschappen

Het systeem beschikt over een NVMe storage-architectuur die geen menselijke configuratie nodig heeft. Ook consumeert het hierdoor -aldus de fabrikant- minder RAM-geheugen. Dit betekent dat klanten meer RAM-geheugen in kunnen zetten voor virtual machines (VM’s) en de daarin aanwezige applicaties.

Daarnaast beschikt de HC3250D over meer CPU-kracht, snellere networking en storage dan vergelijkbare systemen van Scale Computing. De all-NVMe storage reikt tot een ruwe capaciteit van 76,8 TB in een 1U-rackomgeving.

HyperCore OS

Het HC3250D -systeem draait op het HyperCore-besturingssysteem en de applicaties draaien in KVM-VM’s. Er wordt gebruikgemaakt van Scalae Computings Scribe-storagetechnologie. Deze storagebronnen beschikken over onder meer intelligente automatiseringsmogelijkheden en een hoge beschikbaarheid om appliacties te laten draaien tijdens storingen in onderdelen of van de hele appliance. Ook beschikt het systeem over een geïntegreerde disaster recovery voor locaties of afstand. Hiermee worden data en workloads beschermd om failover en recovery op deze locaties mogelijk te maken.