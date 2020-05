De Canadese rechtbank heeft bepaald dat de rechtszaak rondom de uitlevering van Huawei-executive Meng Wanzhou door kan gaan. De Verenigde Staten wil Meng berechten in de VS voor het door Huawei schenden van opgelegde sancties aan Iran.

Advocaten van Meng meenden dat Canada enkel de wetgeving van de Verenigde Staten wilde handhaven, maar de Canadese rechtbank oordeelde anders. De beschuldigingen aan het adres van de bestuurder van Huawei zouden immers in Canada ook een misdrijf vormen. Zodoende was er voldoende reden om het proces niet direct onrechtmatig te verklaren en is de VS een stapje dichterbij de uitlevering.

Dat wil zeker niet zeggen dat Meng op korte termijn al overgedragen zal worden aan de Amerikaanse autoriteiten. In de volgende ronde van de rechtszaak wordt het aspect van haar arrestatie behandeld en of de agenten die haar arresteerden dit wel volgens de wet hebben gedaan. De verwachting is dat het nog maanden zal duren voordat er een uiteindelijke beslissing wordt genomen door de federale minister van justitie.

Tegelijkertijd is het Amerika dat wordt beschuldigd van het gebruiken van andere landen om een agenda tegen Huawei te bekrachtigen, waarbij Canada de directe nadelige gevolgen ondervindt. Twee Canadese burgers (een voormalig diplomaat en een zakenman) zouden als reactie op de arrestatie van Meng Wanzhou zijn gearresteerd in China in een poging de vrijlating van Meng te forceren. De minister-president van Canada, Justin Trudeau, noemde de arrestaties ‘onrechtmatig’:

“Canada heeft een onafhankelijk rechtssysteem zonder inmenging van buitenlands politici. In China werkt dat niet op dezelfde manier en wordt dit ook niet begrepen”, aldus Trudeau.

Tip: Om China’s werelddominantie te stoppen, moet Huawei kapot