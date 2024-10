Pure Storage bevrijdt data uit hun keurslijf met reeks nieuwe oplossingen

Pure Storage lanceert nieuwe producten en diensten die bedrijven helpen om hun opgeslagen data eenvoudiger en efficiënter aan het werk te zetten. Deze moeten vooral tegemoetkomen aan de groeiende eisen van moderne applicaties, zoals AI en analytics waarvoor data snel beschikbaar moet zijn zonder vast te blijven zitten aan allerlei complexe beheerarchitectuur.

De nieuwe producten van Pure Storage zijn bedoeld om dataopslag wendbaarder en flexibeler te maken. De tijden dat storage een soort digitale archiefkast was, zijn in deze tijden ruimschoots voorbij. Bedrijven willen hun bedrijfseigen data steeds meer aan het werk zetten.

Bijvoorbeeld voor AI-inference, RAG en analytics-workloads, om maar wat te noemen. Dan wil je niet vastzitten aan rigide protocollen voor bestandopslag, waar ieder nieuw gebruik van de data een verhuizing vereist naar een daarvoor geschikte omgeving. Dat is precies waar Pure Storage nu in wil voorzien, waarmee het bedrijf de propositie ‘storage-as-a-service’ verder concretiseert.

Uit de silo breken

De belangrijkste vernieuwing is de introductie van Real-time Enterprise File, een dienst die zorgt voor dynamische en flexibele bestandsopslag zonder de noodzaak van vooraf geconfigureerde silo’s. Dit maakt het makkelijker om data direct in te zetten voor verschillende workloads, zonder de beperkingen van traditionele opslagsystemen.

Met Real-time Enterprise File kunnen organisaties in realtime reageren op de behoeften van de applicaties die ze draaien. Dit zorgt ervoor dat data effectiever te gebruiken is, zonder dat dure of ingewikkelde aanpassingen nodig zijn zoals opslagreserveringen of toewijzingen aan afzonderlijke server-arrays. Een belangrijk voordeel van deze oplossing is dat er geen sprake is van downtime of datamigratie, wat bij veel oudere systemen nog wel eens een uitdaging kan zijn.

Data verplaatsen niet meer nodig

Belangrijk onderdeel van deze innovatie is ‘Zero-Move Tiering’, waarmee data niet fysiek hoeft te worden verplaatst tussen verschillende lagen om aan de benodigde prestatie-eisen te kunnen voldoen. Ook biedt het platform automatische aanpassingen en upgrades zonder verstoringen, wat zorgt voor continuïteit in de bedrijfsprocessen.

Om bestaande data beter te ontsluiten wil Pure Storage daarnaast het beheer daarvan sterk vereenvoudigen. Dat doet het bedrijf met ‘cloudlike’-functionaliteiten waarmee IT-teams makkelijk data kunnen toewijzen aan specifieke service level agreements (SLA’s). Dit zorgt ervoor dat opslag zich automatisch aanpast aan groeiende data-volumes, zonder dat ingewikkeld beheer of configuraties nodig zijn.

De AI Copilot for File maakt daarnaast gebruik van natural language AI om het beheer van bestandssystemen nog eenvoudiger te maken, ongeacht het kennisniveau of het vakgebied van de dienstdoende IT’er.

Flexibele betaaloplossing

Een andere toevoeging aan het pakket vernieuwingen van Pure Storage betreft Universal Credits, een flexibele betalingsoplossing waarmee klanten kunnen kiezen hoe ze hun opslagcapaciteit gebruiken en betalen. Dit biedt bedrijven meer financiële vrijheid bij het inzetten van hun data-opslag zonder vast te zitten aan specifieke abonnementen.

Klanten kunnen volumekorting krijgen door Universal Credits te kopen, deze zijn toe te passen op verschillende Pure Storage-diensten zoals Evergreen//One-, Pure Cloud Block Store- en Portworx. Verder biedt het bedrijf een nieuwe Virtual Machine (VM) Assessment, die klanten helpt hun VMware-resources beter te beheren. Dit gratis instrument geeft inzicht in de prestaties van VM’s en biedt aanbevelingen om deze te optimaliseren.

Lees ook: Rubrik en Pure Storage brengen samen drielaagse cyber resilience