KPN biedt mkb’ers gratis backupconnectiviteit via 4G

KPN biedt zijn klanten uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) met de dienst 4G Back-up nu standaard gratis backupconnectiviteit via 4G.

Mkb’ers die het KPN EEN MKB-abonnement van de telecomoperator en leverancier van IT-diensten afnemen, krijgen met deze gratis dienst nu de mogelijkheid hun internetconnectiviteit via het mobiele 4G-netwerk altijd veilig te stellen. Waar voor backupconnectiviteit via het mobiele 4G-netwerk eerst nog apart een simkaart en dongle moest worden aangeschaft, vormt dit nu onderdeel van het abonnement. Zo kunnen zij te allen tijde blijven internetten, mailen en bellen.

Oplossen tijdelijke storingen

Volgens KPN is de 4G Back-updienst vooral bedoeld om tijdelijke storingen van de vaste internetconnectiviteit direct te kunnen oplossen. Wanneer er storingen optreden in de vaste internetverbinding van een klant van KPN EEN MKB, wordt dit standaard binnen acht kantooruren opgelost. In die tijd kunnen de getroffen ondernemers dan toch over connectiviteit beschikken via de dongle en het 4G-netwerk van KPN.

Ondernemers met KPN EEN MKB kunnen binnenkort de dienst 4G Back-up kosteloos aanvragen en ontvangen hierover bericht. Binnen drie werkdagen ontvangen zij dan een installatiepakket met daarin een dongle, een simkaart en een installatie-instructie. 4G Back-up werkt met de Experiabox V10 modem-router die KPN standaard levert.

Tweede uitbreiding KPN EEN MKB

De nu geboden connectiviteitsgarantie binnen KPN EEN MKB vormt een tweede gratis uitbreiding op dit pakket diensten. Eerder werd Extra Veilig Internet aan het zakelijke abonnement toegevoegd. Hiermee krijgen ondernemers een extra security-laag vanuit het KPN-netwerk die malware, ransomware en virussen moet tegenhouden. Dit alles zonder dat lokaal iets moet worden geïnstalleerd. Extra Veilig Internet werkt niet alleen op de vaste DSL- of glasvezelverbinding, maar ook op de 4G Back-up.