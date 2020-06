HPE verbetert Primera- en Nimble storage-oplossingen

HPE heeft recent een aantal verbeteringen toegevoegd aan zijn Primera- en Nimble storageportfolio’s. Het betreft vooral softwarematige upgrades die de verschillende oplossingen meer functionaliteit moeten geven.

De midrange HPE Primera-toepassingen krijgen de uitbreidingen in functionaliteit via een nieuwe versie 4.2 van het Primera OS. De belangrijkste functionaliteit die zij nu krijgen is een verbeterde NVMe-ondersteuning. Zo ondersteunt de extra toegevoegde functionaliteit bijvoorbeeld twee keer zoveel SAP HANA-nodes tegen de helft van de prijs.

Daarnaast beschikken de HPE Primera-systemen nu over een AI-subsystem zodat de systemen zelf array brongebruik in real time kunnen optimaliseren. Verder kan een array nu met Peer Persistence naar drie mondiale locaties tegelijkertijd repliceren. Dit moet meer en transparante datatoegang opleveren wanneer er zich op grote schaal problemen voordoen. Ook kan een replicatie-omgeving voor HPR Primera zich nu in een public cloud-omgeving verbinden en data leveren voor test-, ontwikkelings- en analyticstoepassingen.

Containers en VMware-oplossingen

Ook op containergebied zijn er aan HPE Primera extra mogelijkheden toegevoegd. Zo zijn de automatiseringsmogelijkheden geoptimaliseerd voor het leveren van opslag voor VMware VVOL’s en containers. Containers worden ondersteund door een Kubernetes CSI plug-in. De VVOL-ondersteuning bevat onder meer disaster recovery via Site recovery Manager. De HPE Nimble storage arrays ondersteunen al VVOL’s en de CSI plug-in.

Nieuwe HPE Nimble-features

Ook het HPE Nimble-portfolio is van nieuwe functionaliteit voorzien. Dit portfolio krijgt nu onder meer een beschikbaarheid van 99,9999 procent en two-site replicatie. Replicatiemogelijkheden voor drie afzonderlijke sites wordt nu geleverd via versie 5.2 van het HPE Nimble OS. Daarnaast is asynchrone replicatiefunctionaliteit toegevoegd voor on-premise of voor uitbreindingen naar de public cloud. Andere toegevoegde functionaliteit omvat de ondersteuning van Storage class memory (SCM). Deze ondersteuning moet de responsetijd van de HPE Nimble-omgevingen met de helft verminderen.

Verder is het HPE InfoSight-beheersysteem voor de HPE Nimble-toepassingen uitgebreid. Het is nu mogelijk om cross-stack analytics uit te voeren voor Hyper-V. De toegevoegde analytics-mogelijkheden identificeren afwijkende prestatieproblemen tussen storage en vm’s en daarnaast ook voor weinig gebruikte virtuele bronnen.

Beschikbaarheid

Versie 4.2 van HPR Primera OS komt in het derde kwartaal van dit jaar gratis beschikbaar. De All-NVMe-functionaliteit voor HPE Primera kan nu direct bij HPE en via channelpartners worden afgenomen. De HPE Primera CSI plug-in voor Kubernetes 1.1.1 is nu ook direct beschikbaar.

De HPE Nimble Storage 1.5TB Storage Class Memory Adapter Kits zijn per direct voor de HPE Nimble Storage AF60 and AF80 All Flash Arrays beschikbaar. HPE Nimble 3 Site Replication is standaard ingebakken in versie 5.2 van het HPE NimbleOS. HPE InfoSight Cross Stack Analytics for Hyper-V komt in de maand juli 2020 beschikbaar.