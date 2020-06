Cisco breidt Intent Based Networking-mogelijkheden uit

Cisco heeft tijdens zijn Cisco Live-evenement een aantal nieuwe oplossingen aangekondigd voor zijn intent-based software-defined netwerkportfolio. De nu geïntroduceerde netwerkoplossingen moeten de bedrijfsvoering en de netwerkactiviteiten bij klanten verbeteren, meer productiviteit opleveren en het onderhoud aan netwerken beperken.

Een van de belangrijkste aankondigingen tijdens de recente digitale versie van Cisco Live die de netwerkgigant doet is de integratie van Cisco’s SD-WAN-platform met Cisco’s cloud-native netwerksecurity-platform Umbrella.

Door de integratie beschikt het SD-WAN-platform van Cisco straks over volautomatische cloud-native security tegen cyberaanvallen. Door deze geautomatiseerde dienst kan de security voor de SD-WAN-omgeving eenvoudig worden provisioned en uitgerold. De Umbrella-technologie biedt onder meer een gecombineerde veilige web gateway, DNS-layer security, een firewall in een enkele oplossing. Daarnaast biedt Cisco Umbrella ook een cloud access securitydienst.

Uitbreiding features via Cisco DNA Center

Naast de integratie met Umbrella, past Cisco ook zijn User-Defined Networks-dienst aan. Klanten kunnen met deze dienst onder andere veilig nieuwe devices aan hun netwerk toevoegen en controle uitoefenen over welke devices met lokale netwerken contact kunnen maken.

Nieuwe features voor deze dienst zijn onder meer analytics-tools die inzicht geven in devices die voorheen nog niet in de gaten werden gehouden en netwerksegmentatie vergemakkelijken. Netwerksegmentatie is het opsplitsen van het netwerk in kleinere stukken om de prestaties en security te verbeteren.

Netwerksegmentatie-functionaliteit

Voor IoT-omgevingen en het bijbehorende ecosysteem is dit is dit altijd lastig. Hiervoor introduceert Cisco nu de dienst AI Endpoints Analytics. Deze dienst gebruikt het centrale controle- en analyticsplatform Cisco DNA Center. Het dashboard van Cisco DNA Center wordt nu gebruikt om netwerken te beheren en nog niet ontdekte endpoints te identificeren en ze te groeperen met contextuele bronnen en AI. Hierdoor kunnen klanten voor deze devices geautomatiseerde policies maken om deze endpoints te beveiligen en toe te wijzen aan de juiste netwerksegmenten.

Aan Cisco DNA Center worden ook group-based policy analytics toegevoegd. Deze functionaliteit helpt klanten om de stroom van het netwerkverkeer via bovengenoemde endpoints te analyseren. Met deze analytics kunnen zij dan weer security policies maken voor een goede netwerksegmentatie, aldus Cisco.

Roadmap-aankondigingen

Naast deze aankondigingen lichtte de netwerkgigant ook nog een tip van de sluiter op voor de verdere roadmap dit jaar. Zo worden nog meer analytics-tools uitgebracht voor het indoor location servicesplatform Cisco DNA Spaces.

Binnen deze laatste set tools komt onder meer Cisco DNA Spaces for Return to Business beschikbaar. Dit helpt, zeker gezien de huidige pandemie, bedrijven om in realtime de drukte binnen kantoorruimtes in de gaten te houden en zo inzicht te verschaffen hoe goed deze omgevingen worden gebruikt.

Daarnaast komt Cisco met een IoT-as-a-Service-product voor zijn wifi 6 access points. Op deze manier kunnen klanten vanuit de cloud via hun access points IoT-applicaties en -devices op grote schaal uitrollen, activeren, configureren en beheren. Daarnaast gaat Indoor IoT Services ook helpen met asset tracking, het in de gaten houden van de veiligheid van medewerkers en het gebruik van ruimtes.

Veilig thuiswerken

Verder kondigde Cisco nog een portfolio producten aan dat bedrijven moet helpen veilig weer aan het werk te gaan na de huidige coronacrisis. Hieronder valt onder meer een Remote Contact-dienst die contact center agents helpt om vanuit huis te werken.

Ook komt er een Flexible Remote Access-service die werknemers vanuit huis veilige toegang tot bedrijfsnetwerken, collaboration endpoints en zakelijke applicaties moet geven. De Secure Remote Worker-dienst helpt werknemers op afstand met betere beveiligingsopties. Dit zijn onder meer tools voor het analyseren en configureren van VPN-omgevingen.

