Fujitsu en NetApp breiden samenwerking verder uit

Fujitsu en NetApp werken aan nieuwe gezamenlijke producten voor het leveren van een datamanagementinfrastructuur voor High-Performance Computing, hybrid cloud en AI. Het betreft in eerste instantie vooral toepassingen op het gebied van storage.

Met de verdere samenwerking willen beide leveranciers straks klanten een complete infrastructuur voor datamanagement bieden die eenvoudiger en efficiënter valt te beheren. Ook moeten de toepassingen het mogelijk maken dat klanten sneller data kunnen inzetten om hun zakelijke processen te versnellen. Verder moeten deze oplossingen de operationele kosten natuurlijk omlaag brengen.

Daarnaast moet de uitgebreidere samenwerking het mogelijk maken dat klanten straks kunnen beschikken over een infrastructuurportfolio dat hun belangrijke workloads overal ondersteunt. Of deze zich nu aan de edge van de bedrijfsnetwerken bevinden, in de on-premise- of core-omgeving of in de diverse multicloudomgevingen.

Vier ETERNUS-toepassingen

Concreet heeft Fujitsu voor de uitbreiding van de samenwerking met NetApp vier nieuwe series van zijn Fujitsu Storage ETERNUS-toepassingen aangekondigd. De storagetoepassingen ETERNUS AB, ETERNUS HB, ETERNUS AX en ETERNUS HX gebruiken de datamanagementsoftware van NetApp. Alle storagetoepassingen zijn NVMe ready all-flash en hybride systemen.

De ETERNUS AB en HB-systemen zijn volgens de leveranciers geschikt voor databases binnen HPC-omgevingen. De ETERNUS AX- en ETERNUS HX-series zijn zeer geschikt voor gevirtualiseerde systemen en file servers.

Ook gaat Fujitsu actief de NetApp AFF- en NetApp FAS-series resellen. Deze all flash storagesystemen zijn vooral geschikt voor HPC-omgevingen.

Overige gezamenlijke plannen

Naast deze producten moet de samenwerking tussen Fujitsu en NetApp in de nabije toekomst ook andere producten gaan opleveren. Denk hierbij vooral aan producten die het gebruik van AI verder optimaliseren. De gezamenlijke producten voor AI bestaan waarschijnlijk uit de servers van Fujitsu in combinatie met NetApp storage.

Ook voor HPC zal het aantal gezamenlijke producten in de nabije toekomst worden uitgebreid. Dit door het combineren van de high-performance schaalbare file systems van Fujitsu met de storagetoepassingen van NetApp.

Verder komen beide partijen nog met gezamenlijke oplossingen voor hybrid cloudomgevingen. Deze zijn gebaseerd op de NetApp Cloud Data-diensten voor het beheer van private en public cloudomgevingen in datacenters met een enkel storagesysteem.

