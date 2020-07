Nokia komt met nieuwe netwerkapparatuur voor datacenters

Nokia wil een graantje meepikken van de verwachte groei van de datacenter- en cloudmarkt. De netwerkleverancier introduceert hiervoor een eigen Datacenter Fabric Solution-portfolio aan datacenteroplossingen, zoals een toolkit voor automatisering en operations, een op Linux gebaseerde netwerkapplicatie-ontwikkelomgeving en diverse switches.

In een vrij onverwachte stap breidt (telecom)netwerkleverancier Nokia zijn netwerkportfolio nu uit naar het datacenter- en cloudsegment. Belangrijkste reden voor deze stap lijkt dat Nokia hiermee alvast anticipeert op de grote hoeveelheden data en technologie die de komende jaren beschikbaar komen via 5G en Industry 4.0-toepassingen. Het gaat hierbij vooral om de vraag naar cloudgebaseerde applicaties voor onder meer AI, machine learning en AR/VR-toepassingen. Daarnaast verwacht Nokia dat cloudomgevingen en (telecom)netwerken steeds meer in elkaar zullen overlopen.

Voor Nokia zijn deze ontwikkelingen een mogelijkheid om DevOps-mogelijkheden en datacenteroplossingen en -toepassingen te combineren en te integreren met IP-networking en een applicatie- en microservices-infrastructuur.

Concurrentie met overige leveranciers

Nokia gaat met zijn oplossingen de concurrentie aan met de toepassingen van de andere grote netwerk-, data- en cloudleveranciers die met routing en switching in het datacenter- en cloudsegment actief zijn. Denk daarbij aan onder andere marktleider Cisco, HPE, Arista Networks, Juniper Networks en Huawei.

Nokia Fabric Service Platform (FSP)

Concreet levert Nokia een drietal oplossingen voor zijn Datacenter Fabric Solution. Het Nokia Fabric Service Platform (FSP) is een intent-based automatiserings- en operations tool voor datacenters met apparatuur en oplossingen van meerdere leveranciers. Het platform integreert makkelijk met bestaande besturingssystemen. Ook biedt Nokia FSP een sandbox-oplossing waarmee meer in realtime fabrics kunnen worden gesimuleerd voor ontwerp, testen en het oplossen van problemen. Dit moet netwerkbeheerders meer vertrouwen geven bij de uitrol van netwerkomgevingen en deze tegen lagere kosten, met minder personeel en meer efficiency draaiende te houden.

SR Linux netwerkapplicatie-ontwikkelomgeving

Naast het FSP, komt Nokia ook met een eigen op Linux gebaseerd zakelijk Network Operation System (NOS), SR Linux. SR Linux is eigenlijk netwerkapplicatie-ontwikkelomgeving voor de complete datacenter fabric-oplossing. Hiervoor is ook een SR Linux NetOps Developmet Kit (NDK) beschikbaar. Verder beschikt SR Linux nog over de diverse internetprotocollen van het routerbesturingssysteem van de carrier-grade Nokia-routers.

Routers en switches

Verder zijn er natuurlijk ook diverse hardwaretoepassingen binnen de Nokia Datacenter Fabric Solution. Het gaat hierbij vooral om routers en switches. Specifiek zijn dit de Nokia 7250 Interconnect Router (IXR), de Nokia 7220 IXR-H series en Nokia 7220 IXR-D series platforms.

Deze platforms zijn high-performance op chasiss- en vaste vorm gebaseerde toepassingen. Deze toepassingen zijn geschikt voor datacenter top of rack (TOR)-, leaf-, spine- en super-spine applicaties. Ook bieden zij ondersteuning voor 400GE, 100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE en 1GE interfaces en diensten als IP-routing, layer two switching, QoS, schaalbare telemetrie, security en model-driven beheer.

SR Linux en de 7250 IXR- en 7220 IXR-D series routers en switches zijn per direct beschikbaar. Het Nokia FSP en de Nokia7220 IXR-H series komen naar verwachting eind dit jaar beschikbaar.

