‘Meer financiële instellingen focussen op verschuiving naar cloud’

De verschuiving naar de cloud is voor financiële instellingen van het grootste belang. Dit blijkt uit een onderzoek van F5.

Zes op de tien ondervraagde bedrijven vindt public cloud-platforms van “strategisch belang” voor de komende vijf jaar, ten opzichte van 49 procent vorig jaar. De verschuiving naar public cloud wordt in de industrie als “belangrijkste strategische prioriteit” gezien.

“Het idee dat applicaties van financiële dienstverleners het langzaamst naar de cloud zouden gaan is duidelijk weerlegd”, zegt Lori MacVittie, Principal Technical Evangelist bij F5. Volgens MacVittie zien we daarentegen dat de industrie ‘all in’ gaat met betrekking tot de adoptie van multicloud, terwijl organisaties proberen het tempo van hun digitale transformatie te verhogen en applicaties voor betere klantervaring sneller willen implementeren.

“Uiteindelijk wenden financiële dienstverleners, die te maken hebben met groeiende concurrentie van digitale uitdagers, zich tot de cloud om te voldoen aan de behoeften van klanten die nu een naadloze fintech service verwachten”, aldus F5.

Securityproblemen

Desondanks maken veel bedrijven zich zorgen over de mogelijke securityproblemen. Maar vier op de tien bedrijven hebben vertrouwen in hun capaciteit om cyberaanvallen gericht op de public cloud-infrastructuur tegen te houden.

Ook lopen bedrijven vaak tegen problemen aan met het beheren van hun applicaties in een multicloud-omgeving. Deze uitdagingen zijn bijvoorbeeld het toepassen van consistent securitybeleid voor al hun applicaties, migratie van apps, zichtbaarheid en de optimalisatie van prestaties.

Open banking

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel bedrijven hun aandacht richten op open banking. Bijna de helft heeft open banking al geïmplementeerd of is van plan om dit in de nabije toekomst te gaan doen. Van de bedrijven die voor open banking hebben gekozen, zet meer dan twee derde API-gateways in die hen helpen op een veilige manier data te delen met partners.