6G wordt volgens Samsung vijftig keer sneller dan 5G

De hele wereld staat nog aan de start van de grote uitrol van 5G, maar er wordt desondanks toch al over opvolger 6G gesproken. Zo verwacht Samsung dat 6G straks maar liefst vijftig keer sneller is dan 5G.

In een rapport schrijft het Koreaanse techbedrijf wat zijn verwachtingen zijn van de nieuwe netwerkoplossing. Het voorspelt dat 6G veel sneller is, maar tegelijkertijd dat het ook nog jaren duurt voordat we hier ook maar iets van kunnen zien. Het zou snelheden van 1.000 gigabit per seconde kunnen halen en minder energie verbruiken. Een groot voordeel voor smartphones, die met steeds grotere accu’s worden uitgerust om alleen al een hele dag volop te kunnen worden gebruikt.

6G: 50 keer sneller

Daarnaast zou Samsung graag zien dat de verbinding sneller tot stand kan worden gebracht. Het hoopt op één milliseconde aan verwerkingstijd tussen toestel en zendmast. Het heeft zelfs al geschetst hoe de nieuwe antennes die nodig zijn voor 6G eruit kunnen komen te zien. Het klinkt veelbelovend: 6G wordt volgens Samsung met zijn 1 terabit per seconde 50 keer sneller dan 5G.

5G in Nederland

5G wordt deze zomer in Nederland een feit. VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN zijn met zijn drieën in de race om de frequenties voor 5G te kunnen toe-eigenen. Het gaat hierbij om een veiling die honderden miljoenen euro’s moet gaan opleveren. Het is nog onbekend wanneer hierover uitsluitsel komt. 5G kan goed van pas komen bij het doorontwikkelen van zelfrijdende auto’s, maar ook het versnellen en verbeteren van de communicatie van hulpdiensten.

5G komt dus steeds dichterbij, maar op 6G moeten we echt nog even wachten. De techgigant ziet er in ieder geval toepassingen voor op het gebied van virtual reality en hologrammen. Samsung denkt dat het in 2028 commercieel kan worden gebruikt, waarna in 2030 een wereldwijde uitrol zal plaatsvinden. Volgens experts van Cisco wordt dat wel 5 tot 10 jaar later.