Samsung ziet vijftien keer hogere winst

Samsung verwacht voor het tweede kwartaal van dit jaar een veel hogere winst in vergelijking met 2023. De maar liefst vijftien keer hogere winst komt vooral door de grote interesse in de High-Bandwidth Memory (HBM)-chips voor AI-toepassingen.

Volgens de voorlopige kwartaalcijfers bedraagt de operationele winst over de drie maand 10,4 biljoen Zuid-Koreaanse won, zo’n 7,1 miljard euro. Dit is beter dan de verwachte operationele winst van 8,8 biljoen won. Vorig jaar kwam de winst in dezelfde periode nog uit op 670 miljard won. Het gaat nu om de hoogste winst sinds het derde kwartaal van 2022.

De totale omzet over het afgelopen kwartaal komt uit op een totaal van 74 biljoen won. In het tweede kwartaal van 2023 kwam de omzet nog uit op 60,4 biljoen won.

Vraag naar HBM-chips

De vijftienvoudige verwachte winst is vooral het gevolg van de vraag naar chips, geeft de techgigant aan. Met name de specifieke HBM-chips zijn in trek. De specialistische HBM-chips worden vooral gebruikt voor AI-oplossingen. De vraag naar HBM-chips is natuurlijk booming door de huidige AI-hype. HBM-chips worden naast GPU’s of AI-accelerators ingezet voor het mogelijk maken van vooral grote LLM’s. Denk aan GPT-4 en de Google Gemini-LLM’s.

Hoewel Samsung zelf geen specifieke cijfers geeft over de winst die de HBM-chips opleveren, schatten analisten deze in op een totaal van ongeveer 4,6 biljoen won.

Tegenvallende smartphoneverkoop

Hoewel de chipbusiness van Samsung duidelijk in de lift zit, maakt het techconcern zich mogelijk wel zorgen over een ander bekend onderdeel. Uit de recente voorlopige kwartaalcijfers blijkt dat de verkoop van smartphones minder resultaat oplevert.

In het tweede kwartaal van dit jaar zou de smartphonebusiness ongeveer 2,2 biljoen aan operationele winst hebben genoteerd. Dat is minder dan de 3,04 biljoen won in dezelfde periode in 2023.

Wellicht spelen voor de lagere winst een aantal zaken een rol. Bijvoorbeeld de duurdere smartphone-onderdelen en de hogere marketing- en ontwikkelkosten voor de AI-features die de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant in zijn portfolio doorvoert in zijn hogere segmentmodellen. Ook blijft de verkoop van het aantal smartphones in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gelijk.

