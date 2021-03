Samsung test 5G en komt met 5,23Gbps-snelheid op één toestel

5G is er al, maar er wordt tegelijkertijd nog volop mee getest. Dat doet KPN op plekken in Nederland, maar veel smartphonefabrikanten doen dat in hun eigen testfaciliteiten nabij hun fabrieken. Samsung bijvoorbeeld heeft 5G getest dat wel 5,23Gbps haalt op één toestel.

Samsung doet tests met 5G in zijn speciale lab in Zuid-Korea, waar het bedrijf sowieso een hele ‘stad’ heeft aan kantoren voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Het behalen van een snelheid van 5,23Gbps zou de snelst gemeten verbinding ooit zijn op zo’n type netwerk. Het heeft dit voor elkaar gekregen door E-UTRAN radio dual connectivity (EN-DC) te gebruiken. Hiermee kunnen mobiele providers hun 4G-netwerken een boost geven naar 5G.

5G van Samsung

Het maakt gebruik van carrier-aggregatie om meerdere spectrumkanalen te combineren voor meer efficiëntie en het verhogen van datasnelheden via een draadloos netwerk. Een 40 Mhz-frequentie werd gemixt met een 5G-frequentie in mmWave om de 5,23Gbps te halen. Dat deed Samsung natuurlijk niet op een willekeurig toestel: het gebruikte hiervoor zijn nieuwe Samsung Galaxy S20+-smartphone, schrijft ZDNet.

“Met deze demonstratie is Samsung er trots op opnieuw een doorbraakrecord te behalen op het gebied van 5G-datasnelheden. Nu wordt daarbij de kracht van het gebruik van een dubbele 4G- en 5G-benadering rechtstreeks aan één gebruiker belicht”, zegt Samsung vice-president Ji-Yun Seol. “Dit versterkt onze toewijding om de best mogelijke 5G-oplossingen aan onze klanten te leveren. Het versterkt ook onze voortdurende ondersteuning om mobiele operators te helpen de voordelen van 5G-services voor hun gebruikers te versnellen.”

Huawei

Samsung krijgt het vuur aan de schenen. Niet alleen van mensen die het niet hebben op de technologie, maar ook van concurrenten uit China. In Shanghai is een 5G-innovatielab opgezet door Huawei en Chinese providers. Alles om maar zo snel mogelijk alles uit 5G te kunnen halen wat erin zit.