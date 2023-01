Samsung bevestigt dat het model vanaf maart in Nederland beschikbaar wordt. De Galaxy A14 5G is de meest betaalbare 5G smartphone in het Galaxy-portfolio.

Samsung onthulde het model op de CES 2023 in Las Vegas. De organisatie liet weten dat de adviesprijs in de Verenigde Staten 200 dollar bedraagt (ongeveer 190 euro). De Nederlandse adviesprijs kan verschillen, maar waarschijnlijk is het verschil klein.

Het model volgt de Galaxy A13 5G uit 2022 op. De nieuwe voorcamera bevat een 13-megapixel sensor. “Een grote sprong in de kwaliteit van selfies”, aldus Samsung. Het scherm van 6,6 inch is een stukje groter dan de voorganger. Daarnaast biedt het model een FHD+-resolutie en refresh rate van 90Hz.

Samsung Galaxy A14 5G

We weten op het moment van schrijven niet met welke processor(en) het toestel in Nederland wordt geleverd. Wel stelt Samsung dat de processor een verbetering is ten opzichte van de vorige generatie.

Klanten kunnen kiezen tussen 64GB en 128GB aan interne opslag. MicroSD maakt het mogelijk om uit te breiden tot 1TB. Het toestel bevat een 5000mAh-batterij. De batterijduur verschilt per situatie en gebruiker, maar over het algemeen is 5000mAh meer dan genoeg om de dag zonder opladen door te komen.

Samsung maakt de Galaxy A14 5G verkrijgbaar in zwart, zilver en lichtgroen. Beveiligingsupdates worden tot vier jaar na de lancering geleverd. Het lijkt erop dat Samsung een prima en betaalbaar model op de markt brengt, maar dat kunnen we pas met zekerheid zeggen wanneer het toestel in maart beschikbaar wordt.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

