Intel heeft bekendgemaakt dat de 7nm proces node een half jaar achterloopt op schema. Een half jaar is nog te overzien, maar voordat we PC-processoren zien die gebruikmaken van die node spreken we over eind 2022 of misschien pas begin 2023.

De eerste datacenter-processor met de 7nm-technologie erin wordt zelfs sowieso pas in de eerste helft van 2023 verwacht. Hoewel Intel een omzet van 19,7 miljard dollar rapporteerde voor het tweede kwartaal (een indrukwekkende stijging van 20 procent jaar-tot-jaar), gingen de aandelen 10 procent omlaag.

7nm proces node

Ondanks dat de resultaten de verwachtingen van analisten wisten te overtreffen, zorgde het nieuws over de 7nm proces node ervoor dat de waarde van Intel-aandelen daalde. De reden is echter iets complexer dan de hierboven beschreven vertraging.

Het probleem is namelijk dat de 7nm GPU’s (codenaam Ponte Vecchio) eind 2021 of begin 2022 verschijnen. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van de Aurora-supercomputer van de Amerikaanse regering. Deze wordt in 2021 gebouwd en heeft deze GPU’s nodig.

Vertragingen bij Intel

Mogelijk moet Intel nu op zoek naar andere partijen om chiplets te produceren voor zijn 7nm-proces nodes. Intel’s 10nm node had ook jarenlange vertragingen omdat het in de fabriek niet zo liep als het hoort. Desktop 10 nm-processoren worden pas in de tweede helft van 2021 verwacht. Dat duurt nog wel even, dus had het bedrijf de 7nm in het leven geroepen.

Echter is die ‘tussenoplossing’ nu ook vertraagd, wat de fabrikant in kwaad daglicht stelt. Intel moet bovendien de switch nog maken naar 14nm. De reden dat de de 7nm proces node in de problemen is gekomen, heeft volgens ceo Bob Swan alles te maken met een defect in het productieproces.

Een plan B

Dit kwam de kwaliteit van het product niet ten goede, waardoor er aanpassingen moesten worden gedaan. Het is echter geen onoverkomelijke situatie, aldus Swan, die vervolgens aangaf dat er wel een plan B is, voor de zekerheid.

Sowieso staat Intel ervoor open om er andere fabrikanten bij te halen voor hulp, als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld in het geval van die GPU voor de Ponte Vecchio.