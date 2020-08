Cisco neemt intelligente smart cameraspecialist Modcam over

Cisco neemt de Zweedse startup Modcam, een specialist van slimme technologie voor smart camera’s, over. De technologie van de specialist wordt toegevoegd aan het Meraki-portfolio.

Slimme technologie, zoals AI en machine learning, vormen steeds meer een integraal onderdeel van beveiligingscamera’s. De Zweedse startup Modcam levert op dit gebied technologie als machine learning, computer vision en cloudgebaseerde beheermogelijkheden voor beveiligingscamera’s. Deze technologie was voor Cisco een reden Modcam nu over te nemen.

Nog slimmere technologie

De technologie van Modcam maakt beveiligingscamera’s ook op een andere wijze slimmer. Deze technologie maakt het mogelijk om informatie te verzamelen van en machine learning toe te passen op meerdere camera’s binnen een bedrijfsomgeving. Hierdoor worden de mogelijkheden van cameratoezicht verder uitgebreid.

De binnen het Meraki-portfolio aanwezige camera’s beschikken wel over intelligente functionaliteit, zoals bewegingsdetectie, maar deze is beperkt tot de afzonderlijke camera’s zelf. Met de functionaliteit van Modcam kunnen klanten met hun camera’s beter overzicht krijgen van hun hele bedrijfsomgeving op een enkele plek.

Return to work

Cisco ziet, naast beveiliging, met deze technologie ook mogelijkheden voor de ‘terugkeer naar het nieuwe normaal’ na de huidige pandemie. Met de technologie kunnen bedrijven bijvoorbeeld een compleet overzicht krijgen waar binnen hun bedrijfsomgevingen nog lege werkplekken zijn. Zo kunnen zij het voor werknemers mogelijk maken veilig naar de werkvloer terug te keren.

Integratie binnen Cisco

Cisco en Modcam hebben geen mededelingen gedaan over het overnamebedrag. Wel zijn alle werknemers van de startup nu in dienst getreden bij Cisco. De technologie van Modcam wordt nu geïntegreerd in het Meraki-portfolio en zal niet meer als een stand alone product beschikbaar zijn.