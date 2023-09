Cisco zet woorden om in daden. Met de (voorgenomen) overname van Splunk krijgt het Full-Stack Observability-platform dat het eerder dit jaar aankondigde meteen veel meer vorm. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we alle ins en outs van deze overname.

We zeggen op de redactie weleens half grappend dat Cisco drie overnames per week doet, dus dat we niet over iedere overname een artikel kunnen schrijven. Vaak zijn het relatief kleine overnames, met bedragen die in de miljoenen, tientallen miljoenen of zelfs honderden miljoenen lopen. Dat is binnen de IT-industrie niet echt bijzonder. Pas als het in de miljarden loopt, wordt het serieus.

Recente voorbeelden van ‘grote’ overnames door Cisco zijn ThousandEyes (1 miljard dollar), Acacia Communications (2,6 miljard dollar), Duo Security (2,35 miljard dollar) en AppDynamics (3,7 miljard dollar). De overname die we in deze aflevering van Techzine Talks bespreken gaat hier echter heel erg dik overheen. Voor Splunk betaalt Cisco 28 miljard dollar. We kunnen ons geen grotere overname van Cisco herinneren in ieder geval. Het is er eentje die past in de categorie van Salesforce dat Slack koopt, of IBM dat Red Hat koopt. Daar zijn er niet zo heel veel van.

FSO komt dichterbij

Vanuit het perspectief van Cisco bekeken is de overname van Splunk een zeer logische. Splunk voegt veel expertise op het gebied van SIEM, observability, security en AI toe aan het aanbod van Cisco. Met name op het gebied van observability wil Cisco grote stappen zetten. Dat werd eerder dit jaar wel duidelijk tijdens Cisco Live. Daar kondigde het bedrijf het Full-Stack Observability (FSO)-platform aan. Je kunt dit platform zien als het vertrekpunt voor alle onderdelen binnen het Cisco-ecosysteem richting de toekomst. De Security Cloud zal het gebruiken, maar ook de eveneens tijdens Cisco Live aangekondigde Networking Cloud gaat putten uit de inzichten die observability biedt.

Wat betekent deze overname voor de markt?

FSO is dus een cruciaal onderdeel van de visie van Cisco. Met de overname (en integratie) van Splunk in dat onderdeel, gaat Cisco onherroepelijk veel meters maken. We bespreken echter niet alleen de logische synergiën tussen Cisco en Splunk tijdens deze aflevering. We laten ook ons licht schijnen op wat deze overname voor de markt als geheel betekent. Gaat Cisco Splunk helemaal integreren in het aanbod, of blijft het een volledig op zichzelf opererende entiteit? Is deze overname goed of slecht nieuws voor Splunk, dat de laatste jaren toch een beetje aan het zwabberen is geweest? En wordt de enterprise IT-markt onderaan de streep beter of slechter van deze overname?

Luister snel naar deze mooie nieuwe aflevering van Techzine Talks als je antwoord op deze en nog veel meer andere vragen rondom deze overname wilt krijgen!

