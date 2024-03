Vandaag bevestigt Cisco dat het Splunk heeft overgenomen. Na goedkeuring vanuit alle mededingingsautoriteiten is de deal ter waarde van 28 miljard dollar voltooid.

Op 13 maart verstreek de laatste deadline voor de EU-antitrustwaakhond, waardoor de laatste mogelijke blokkade voor de overname van Splunk verdween. Vandaag bevestigt Cisco zelf dat de deal definitief rond is.

Tip: Cisco koopt cybersecurity- en observability-bedrijf Splunk voor 28 miljard dollar

Het betekent dat het slechts grofweg 6 maanden heeft geduurd voordat de officiële plannen van Cisco om Splunk over te nemen bekend werden. Het is zelfs sneller dan Cisco zelf had verwacht. Aanvankelijk stelde het bedrijf het derde kwartaal van het kalenderjaar 2024 als verwachte afrondingsdatum voor de deal.

Full-stack observability

Voormalig CEO Gary Steele is nu Executive Vice President en General Manager van Splunk. Voortaan rapporteert hij direct naar Cisco-CEO Chuck Robbins. Onder Steele’s bewind heeft de dataverzamelaar zich gericht op winstgevendheid met een verenigd security- en observabilityplatform. De droom is echter om nóg meer vereniging teweeg te brengen, met full stack observability (FSO) als toverterm. Laat dat nu net zijn waar Cisco zelf tevens graag over spreekt, geconcretiseerd door het eigen FSO-platform. Uiteindelijk dient FSO voor klanten te betekenen dat het monitoren van IT-omgevingen volledig op één platform plaatsvindt, zodat er geen blinde vlekken bestaan.

Hoewel Cisco wel vaker partijen overneemt, komt geen enkele in de buurt van het formaat van Splunk. Laatstgenoemde zal daarom naar alle waarschijnlijkheid niet zomaar opgeslokt worden binnen Cisco. Wel biedt het een logische uitbreiding van het Cisco-ecosysteem, met mogelijk AppDynamics als kind van de rekening. Immers kan het SIEM- en observability-pakket van Splunk dit aanbod vervangen.

Beluister ook onze podcast-aflevering van Techzine Talks over de overname van Splunk door Cisco: