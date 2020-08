IBM onthult nieuwe krachtige Power10-processor

IBM breidt zijn processorportfolio uit met de Power10. Deze processor, de eerste 7-nanometer processors van Big Blue, is door een zeer hoge efficiency vooral geschikt voor zware workloads voor big data analytics of voor AI-toepassingen.

De nu uitgebrachte IBM Power10-processor is de opvolger van de 14-nanometer Power9-processor uit 2016 en heeft een ontwikkeltraject van maar liefst 10 jaar achter de rug. Big Blue introduceert met deze processor zijn eerste 7-nanometer processor.

De processor beschikt over een zeer hoge efficiency, tot drie keer de efficiency van de Power9-processor die onder meer in supercomputers wordt ingezet. De efficiency maakt de IBM Power10-processor vooral geschikt voor toepassingen en oplossingen die een grote hoeveelheid workloadcapaciteit nodig hebben. Denk hierbij aan big data analytics of het inzetten van AI. Voor het beter kunnen inzetten is met deze processor geen additionele hardware nodig, zo beweert IBM. Daarnaast biedt de uitgebreide efficiency van de Power10 ook meer mogelijkheden voor container density.

De Power10-processor komt beschikbaar in verschillende configuraties, waarvan alle specificaties nog niet bekend zijn. In ieder geval zal de maximum single-chip module niet meer dan 15 SMT8 cores hebben. De dual-chip-module zal over niet meer dan 30 SMT8 cores beschikken.

Energiebesparing

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe processor is ook een verbeterde energiebesparing. Dit verbetert volgens Big Blue efficiency in datacenters. Dit leidt dan weer tot kostenbesparingen terwijl klanten makkelijker hybrid cloudomgevingen kunnen uitrollen om meer werk met een kleinere footprint te realiseren.

Memory inception

De processor beschikt over ‘memory inception’ om meer besparingen te realiseren. Met memory inception kan iedere Power10-processor in een cluster geheugen delen met andere systemen.

Cloudaanbieders kunnen op die manier meer mogelijkheden als AI aanbieden, terwijl zij daarvoor minder servers met pools van gedeeld geheugen kunnen inzetten. Ook hoeven klanten op deze manier minder bronnen te huren om aan hun IT-behoefte te voldoen.

Securityverbeteringen

Op securitygebied biedt de geïntroduceerde IBM Power10-processor nieuwe mogelijkheden. Zo biedt de Power10 hardwaregebaseerde geheugenencryptie met tot 40 procent meer versleuteling. Dit wordt gerealiseerd door nieuwe AES cores en andere verbeteringen als ‘homomorphic’ encryptietechnieken. Daarnaast biet de Power10 via hardware geforceerde bescherming voor containers en andere isolatiemogelijkheden. Dit onder andere via de firmware. Dit maakt het onder meer mogelijk om containers in dezelfde virtuele machines te beschermen tegen een aanval van buitenaf.

Daarnaast beschikt de processor over dynamic execution regsiter control, zodat gebruikers applicaties kunnen ontwerpen die meer bestand zijn tegen aanvallen, zonder dat zij daarbij aan prestaties inboeten.

Open toegang

De IBM Power10-processor is net als zijn voorganger Power9 open voor licentiegebruik en kan worden aangepast door leden van de OpenPower Foundation. Leden van dit samenwerkingsverband zijn onder meer Google, Nvidia, Mellanox en Tyan. Samsung zal de IBM Power10-processor gaan fabriceren.