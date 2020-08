Arm wil IoT-divisies verzelfstandigen onder eigen beheer

Arm heeft de plannen om zijn IoT-platform Pelion en Treasure Data-onderdeel over te dragen aan Softbank teruggedraaid. De twee onderdelen zullen zelfstandig doorgaan onder het beheer van Arm.

Afgelopen juli kondigde Arm aan dat het zijn IoT-divisies in september zou overdragen aan moederbedrijf SoftBank. Toentertijd zei Simon Segars, Arm-CEO, dat de stap ervoor zou zorgen dat het bedrijf zich volledig kan focussen op het ontwerpen van nieuwe chips. Nu komt het bedrijf op die beslissing terug.

“We hebben besloten dat zowel IoTP als Data dezelfde voordelen kunnen realiseren als onafhankelijk opererende organisaties, elk met zijn eigen P&L. De organisaties zullen vallen onder Arm Limited als overkoepelende organisatie met minder operationele verstoring”, zo meldt Arm in een statement. Nu deze onderdelen zelfstandig onder Arm verdergaan, kan het bedrijf zich alsnog concentreren op het ontwerpen van chips.

Het IoT-platform Pelion en Treasure Data leden allebei in 2019 nog verlies.

Overname Arm

De recente ontwikkelingen rondom Softbank en Arm hebben misschien ook een rol gespeeld. Het moederbedrijf voert op het moment gesprekken voor een gedeeltelijke of volledige verkoop van Arm. SoftBank kocht de chipfabrikant in 2016 voor 32 miljard dollar. Nvidia is een van de geïnteresseerde partijen. De gesprekken tussen Softbank en Nvidia zitten volgens Bloomberg dan ook in een vergevorderd stadium.